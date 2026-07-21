В Ленинградской области РФ вспыхнул масштабный пожар на территории индустриального парка

В городе Всеволожске Ленинградской области России, недалеко от Санкт-Петербурга, ночью 21 июля произошел крупный пожар на территории индустриального парка. Пожар возник на предприятии по производству полимерных материалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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По данным российского МЧС, площадь пожара составила 5900 квадратных метров.

По прибытии спасателей было установлено, что горит производственно-складское здание предприятия. К ликвидации возгорания привлекли более 50 спасателей и 20 единиц спецтехники.

В МЧС РФ заявили, что тушение затрудняли значительная пожарная нагрузка внутри здания и сильный ветер. Впоследствии пожар был локализован.

Местные жители сообщали о взрывах

В соцсетях и Telegram-каналах были опубликованы фото и видео масштабного пожара, на которых виден густой столб черного дыма, заметный за несколько километров.

Местные жители также сообщали, что перед пожаром слышали взрывы, а дым был виден не только во Всеволожске, но и в соседнем Янино.

Причины пожара официально не названы

Российские власти не сообщали о пострадавших, а также не обнародовали официальную причину возникновения пожара.

Инцидент произошел на территории индустриального парка "Ладога", где работают несколько промышленных предприятий. В то же время официального подтверждения того, что пожар связан с атакой беспилотников или боевыми действиями, пока нет.

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