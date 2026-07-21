У Ленінградській області РФ спалахнула масштабна пожежа на території індустріального парку

У місті Всеволожськ Ленінградської області Росії, поблизу Санкт-Петербурга, вночі 21 липня сталася масштабна пожежа на території індустріального парку. Загоряння виникло на підприємстві з виробництва полімерних матеріалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За даними російського МНС, площа пожежі сягнула 5900 квадратних метрів.

Після прибуття рятувальників було встановлено, що горить виробничо-складська будівля підприємства. До ліквідації займання залучили понад 50 рятувальників і 20 одиниць спецтехніки.

У МНС РФ заявили, що гасіння ускладнювали значне пожежне навантаження всередині будівлі та сильний вітер. Згодом пожежу локалізували.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи

У соцмережах і Telegram-каналах опублікували фото та відео масштабної пожежі, на яких видно густий стовп чорного диму, що був помітний за кілька кілометрів.

Місцеві жителі також повідомляли, що перед пожежею чули вибухи, а дим було видно не лише у Всеволожську, а й у сусідньому Яніному.

Причини пожежі офіційно не назвали

Російська влада не повідомляла про постраждалих, а також не оприлюднила офіційну причину виникнення пожежі.

Інцидент стався на території індустріального парку "Ладога", де працюють кілька промислових підприємств. Водночас офіційного підтвердження, що пожежа пов'язана з атакою безпілотників чи бойовими діями, наразі немає.

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