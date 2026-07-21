В РФ силовики начали искать бензин в гаражах: после ударов Украины владельцам запасов выписывают штрафы

В Псковской области России силовики начали рейды по гаражным кооперативам и частным домовладениям с целью выявления местных жителей, запасшихся дефицитным бензином. Владельцам канистр с топливом грозят штрафы от 5 до 15 тысяч рублей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские издания, в том числе The Moscow Times со ссылкой на заявление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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По словам российского чиновника, проверки продолжаются во всех муниципалитетах области. В ходе рейдов, в частности в гаражных кооперативах, силовики выявили "грубые нарушения" — большие запасы бензина, которые, согласно правилам противопожарного режима РФ, запрещено хранить в гаражах.

Ведерников сообщил, что в отношении всех нарушителей уже составлены административные протоколы. Более того, к своему обращению губернатор приложил скриншоты постов местных жителей в соцсетях, где они сами рассказывали о канистрах с запасами топлива.

Несмотря на заявления властей о том, что ситуация с топливом "постепенно выравнивается", дефицит бензина в регионе сохраняется. По словам самого Ведерникова, в большинстве районов Псковской области до сих пор существуют серьезные проблемы с бензином марки АИ-95. Самая сложная ситуация — в районах, где работают только заправки "Сургутнефтегаза", а также в Великих Луках.

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Ранее из-за нехватки топлива в области уже ввели продажу бензина по четным и нечетным номерам автомобилей, а на большинстве автозаправочных станций установили лимиты на отпуск топлива. Позже компания "Лукойл" увеличила максимально разрешенный объем продажи с 30 до 40 литров на одного покупателя, а "Сургутнефтегаз" пообещал перераспределить поставки бензина между районами.

Российские власти объясняли топливный кризис действиями "спекулянтов", однако российские СМИ отмечают, что дефицит обострился после ударов Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Из-за нехватки бензина патрули из полицейских, сотрудников Росгвардии и дружинников уже дежурят на автозаправках как минимум в 13 регионах РФ. В Иркутской области силовики также начали задерживать людей, подозреваемых в перепродаже бензина по завышенным ценам. В конце июня в отдельных случаях стоимость топлива на "черном рынке" достигала 300 рублей за литр.

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