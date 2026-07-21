У РФ силовики почали шукати бензин по гаражах: після ударів України власникам запасів виписують штрафи

У Псковській області Росії силовики розпочали рейди гаражними кооперативами та приватними домоволодіннями, щоб виявити місцевих жителів, які запаслися дефіцитним бензином. Власникам каністр із пальним загрожують штрафи від 5 до 15 тисяч рублів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські видання, зокрема й The Moscow Times із посиланням на заяву губернатора Псковської області Михайла Ведерникова.

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За словами російського чиновника, перевірки тривають у всіх муніципалітетах області. Під час рейдів, зокрема в гаражних кооперативах, силовики виявили "грубі порушення" – великі запаси бензину, які, за правилами протипожежного режиму РФ, заборонено зберігати в гаражах.

Ведерников повідомив, що щодо всіх порушників уже склали адміністративні протоколи. Ба більше, до свого звернення губернатор додав скриншоти дописів місцевих жителів у соцмережах, де вони самі розповідали про каністри із запасами пального.

Попри заяви влади про те, що ситуація з паливом "поступово вирівнюється", дефіцит бензину в регіоні зберігається. За словами самого Ведерникова, у більшості районів Псковської області досі існують серйозні проблеми з бензином марки АІ-95. Найскладніша ситуація – у районах, де працюють лише заправки "Сургутнефтегазу", а також у Великих Луках.

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Раніше через нестачу пального в області вже запровадили продаж бензину за парними та непарними номерами автомобілів, а на більшості автозаправних станцій встановили ліміти на відпуск пального. Пізніше компанія "Лукойл" збільшила максимально дозволений обсяг продажу з 30 до 40 літрів в одні руки, а "Сургутнефтегаз" пообіцяв перерозподілити поставки бензину між районами.

Російська влада пояснювала паливну кризу діями "спекулянтів", однак російські ЗМІ зазначають, що дефіцит загострився після ударів Сил оборони України по російських нафтопереробних підприємствах. Через нестачу бензину патрулі з поліцейських, росгвардійців та дружинників уже чергують на автозаправках щонайменше у 13 регіонах РФ. В Іркутській області силовики також почали затримувати людей, яких підозрюють у перепродажі бензину за завищеними цінами. Наприкінці червня в окремих випадках вартість пального на "чорному ринку" сягала 300 рублів за літр.

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