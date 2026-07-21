У берегов Румынии поражен танкер с пропаном, следовавший в Рени

Танкер Gas Lisbon под либерийским флагом подвергся нападению у побережья Румынии. По предварительным данным, на борту произошел взрыв, а судно, возможно, было атаковано морским дроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Х написал президент Румынии Никушор Дан.

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Президент Румынии сообщил, что танкер вышел из египетского порта Александрия и направлялся в украинский порт Рени.

По его словам, вскоре после инцидента к месту происшествия прибыли два судна Румынского агентства по безопасности жизни на море, которые эвакуировали весь экипаж, в том числе трех раненых моряков. Всех членов экипажа благополучно доставили на берег.

Также в район инцидента направили буксир, который контролирует положение поврежденного судна, чтобы предотвратить его дрейф и устранить потенциальную угрозу для безопасности судоходства.

"Государственные органы находятся в состоянии повышенной готовности и выяснят обстоятельства, причины и ответственность за этот серьезный инцидент, который, скорее всего, является частью незаконной захватнической войны Российской Федерации против Украины", - подчеркнул Дан.

Как сообщает Digi24, судно было загружено пропаном, на его борту произошел взрыв.

Танкер находится в 26 километрах от берегов города Сфанту-Георге.

Источники сообщают, что судно, вероятно, было атаковано морским дроном. Происхождение этого дрона неизвестно.

В настоящее время судно по-прежнему горит. В целях обеспечения безопасности судоходства всем судам, находящимся в этом районе, было разослано предупредительное сообщение с просьбой обходить опасную зону.

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