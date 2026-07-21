Біля берегів Румунії уражено танкер із пропаном, що прямував до Рені

Танкер Gas Lisbon під ліберійським прапором зазнав ураження поблизу румунського узбережжя. За попередніми даними, на борту стався вибух, а судно могло бути атаковане морським дроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х написав президент Румунії Нікушор Дан.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Президент Румунії повідомив, що танкер вийшов із єгипетського порту Олександрія та прямував до українського порту Рені.

За його словами, невдовзі після інциденту до місця події прибули два судна Румунського агентства з безпеки життя на морі, які евакуювали весь екіпаж, зокрема трьох поранених моряків. Усіх членів екіпажу благополучно доставили на берег.

Також до району інциденту направили буксир, який контролює положення пошкодженого судна, щоб запобігти його дрейфу та усунути потенційну загрозу для безпеки судноплавства.

"Державні органи перебувають у стані підвищеної готовності та з’ясують обставини, причини та відповідальність за цей серйозний інцидент, який, найімовірніше, є частиною незаконної загарбницької війни Російської Федерації проти України", – наголосив Дан.

Як повідомляє Digi24, судно було завантажене пропаном, на його борту стався вибух.

Танкер перебуває за 26 кілометрів від берегів міста Сфанту-Георге.

Джерела повідомляють, що судно, ймовірно, було атаковане морським дроном. Походження цього дрона невідоме.

Наразі судно досі горить. З метою забезпечення безпеки судноплавства було надіслано попереджувальне повідомлення всім суднам, що перебувають у цьому районі, з проханням оминати небезпечну зону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Румунії оголошували повітряну тривогу через російський обстріл Одещини