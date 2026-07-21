Испания поможет восстановить и модернизировать аэронавигационную систему Украины, - Минразвития

Испания примет участие в восстановлении и модернизации аэронавигационной инфраструктуры Украины. В частности, правительство страны профинансирует подготовку комплексного технико-экономического обоснования для восстановления украинской системы управления воздушным движением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

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Во время визита в Украину испанской делегации во главе с первым вице-премьер-министром и министром экономики, торговли и предпринимательства Испании Карлосом Куэрпо Кабальеро стороны подписали ряд соглашений о модернизации украинской аэронавигационной инфраструктуры в соответствии с европейскими стандартами.

В частности, компания ALG Indra Consulting разработает стратегическую дорожную карту поэтапного восстановления и модернизации аэронавигационной системы Украины.

Кроме того, государственное предприятие "Украэрорух" и компания Indra подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает долгосрочное техническое партнерство в сферах управления воздушным движением, цифровой трансформации, систем связи, навигации и наблюдения, а также послевоенного восстановления инфраструктуры.

В ходе переговоров стороны также обсудили расширение сотрудничества в рамках испанской программы FIEM, в частности реализацию новых проектов по восстановлению и замене поврежденной аэронавигационной инфраструктуры.

В министерстве отметили, что подписанные соглашения должны стать важным шагом к послевоенному восстановлению гражданской авиации Украины, модернизации аэронавигационной системы и ее интеграции в европейское авиационное пространство.

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