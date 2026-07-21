Іспанія допоможе відновити та модернізувати аеронавігаційну систему України, - Мінрозвитку

Іспанія долучиться до відновлення та модернізації аеронавігаційної інфраструктури України. Зокрема, уряд країни профінансує підготовку комплексного техніко-економічного обґрунтування для відновлення української системи управління повітряним рухом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Під час візиту до України іспанської делегації на чолі з першим віцепрем'єр-міністром та міністром економіки, торгівлі і підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо Кабальєро сторони підписали низку угод щодо модернізації української аеронавігаційної інфраструктури відповідно до європейських стандартів.

Зокрема, компанія ALG Indra Consulting розробить стратегічну дорожню карту поетапного відновлення та модернізації аеронавігаційної системи України.

Крім того, державне підприємство "Украерорух" та компанія Indra підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає довгострокове технічне партнерство у сферах управління повітряним рухом, цифрової трансформації, систем зв'язку, навігації та спостереження, а також післявоєнного відновлення інфраструктури.

Під час переговорів сторони також обговорили розширення співпраці в межах іспанської програми FIEM, зокрема реалізацію нових проєктів із відновлення та заміни пошкодженої аеронавігаційної інфраструктури.

У міністерстві зазначили, що підписані домовленості мають стати важливим кроком до післявоєнного відновлення цивільної авіації України, модернізації аеронавігаційної системи та її інтеграції до європейського авіаційного простору.

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