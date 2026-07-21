Российские FPV-дроны убивают своих штурмовиков за отказ наступать, - Трегубов
Российские военные используют FPV-дроны против собственных штурмовых групп, если те отказываются выполнять приказ или сходят с заданного маршрута во время атак на украинские позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" подполковник Виктор Трегубов.
По его словам, оккупационное командование фактически заставляет пехотинцев наступать, угрожая им ударами собственных беспилотников.
"Их гонят на убой и используют в качестве живого заграждения для этого БПЛА. То есть, просто, если ты свернешь с курса, тебя "задвохсотит" собственный же дрон", - сказал Трегубов.
Он отметил, что, несмотря на большие потери, российское командование продолжает использовать численное превосходство в живой силе. По его словам, оккупанты небольшими группами постоянно пытаются продвигаться вперед, чтобы до завершения летней кампании превратить свой человеческий ресурс в территориальные завоевания.
"Поскольку россиян достаточно много, поскольку жить они хотят, то они так или иначе ползут вперед небольшими группами, постоянными инфильтрациями, пытаются до конца летней кампании использовать этот личный ресурс и конвертировать его в какие-то километры", - добавил представитель ОСУВ "Хортица".
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