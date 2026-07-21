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Российские FPV-дроны убивают своих штурмовиков за отказ наступать, - Трегубов

В Силах обороны заявили, что оккупанты применяют FPV-дроны против своих военных

Российские военные используют FPV-дроны против собственных штурмовых групп, если те отказываются выполнять приказ или сходят с заданного маршрута во время атак на украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" подполковник Виктор Трегубов.

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По его словам, оккупационное командование фактически заставляет пехотинцев наступать, угрожая им ударами собственных беспилотников.

"Их гонят на убой и используют в качестве живого заграждения для этого БПЛА. То есть, просто, если ты свернешь с курса, тебя "задвохсотит" собственный же дрон", - сказал Трегубов.

Он отметил, что, несмотря на большие потери, российское командование продолжает использовать численное превосходство в живой силе. По его словам, оккупанты небольшими группами постоянно пытаются продвигаться вперед, чтобы до завершения летней кампании превратить свой человеческий ресурс в территориальные завоевания.

"Поскольку россиян достаточно много, поскольку жить они хотят, то они так или иначе ползут вперед небольшими группами, постоянными инфильтрациями, пытаются до конца летней кампании использовать этот личный ресурс и конвертировать его в какие-то километры", - добавил представитель ОСУВ "Хортица".

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армия РФ (23351) убийство (6566) дроны (7642)
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Топ комментарии
+6
Нові казочки підполковника Віктора.
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21.07.2026 17:15 Ответить
+2
Свої вбивають - ми вбиваєм а вони як вурдалаки - лізуть
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21.07.2026 17:18 Ответить
+2
якщо це Правда...-то це дуже позитивна новина!!
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21.07.2026 17:24 Ответить

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