Російські FPV-дрони вбивають власних штурмовиків за відмову наступати, - Трегубов

Російські військові використовують FPV-дрони проти власних штурмових груп, якщо ті відмовляються виконувати наказ або сходять із визначеного маршруту під час атак на українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Віктор Трегубов.

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За його словами, окупаційне командування фактично змушує піхотинців наступати, погрожуючи їм ударами власних безпілотників.

"Їх гонять на забій і використовують як загорожу для цього БПЛА. Тобто просто, якщо ти звернеш з курсу, тебе "задвохсотить" власний же дрон", – сказав Трегубов.

Він зазначив, що попри великі втрати російське командування продовжує використовувати чисельну перевагу в живій силі. За його словами, окупанти малими групами постійно намагаються просуватися вперед, щоб до завершення літньої кампанії перетворити свій людський ресурс на територіальні здобутки.

"Оскільки росіян достатньо багато, оскільки жити вони хочуть, то вони так чи інакше повзуть вперед малими групами, інфільтраціями постійними, намагаються до кінця літньої кампанії використати цей особовий ресурс і конвертувати його в якісь кілометри", – додав речник ОСУВ "Хортиця".

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