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Російські FPV-дрони вбивають власних штурмовиків за відмову наступати, - Трегубов

У Силах оборони заявили, що окупанти застосовують FPV-дрони проти своїх військових

Російські військові використовують FPV-дрони проти власних штурмових груп, якщо ті відмовляються виконувати наказ або сходять із визначеного маршруту під час атак на українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Віктор Трегубов.

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За його словами, окупаційне командування фактично змушує піхотинців наступати, погрожуючи їм ударами власних безпілотників.

"Їх гонять на забій і використовують як загорожу для цього БПЛА. Тобто просто, якщо ти звернеш з курсу, тебе "задвохсотить" власний же дрон", – сказав Трегубов.

Він зазначив, що попри великі втрати російське командування продовжує використовувати чисельну перевагу в живій силі. За його словами, окупанти малими групами постійно намагаються просуватися вперед, щоб до завершення літньої кампанії перетворити свій людський ресурс на територіальні здобутки.

"Оскільки росіян достатньо багато, оскільки жити вони хочуть, то вони так чи інакше повзуть вперед малими групами, інфільтраціями постійними, намагаються до кінця літньої кампанії використати цей особовий ресурс і конвертувати його в якісь кілометри", – додав речник ОСУВ "Хортиця".

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армія рф (21571) вбивство (3323) дрони (8743)
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Топ коментарі
+6
Нові казочки підполковника Віктора.
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21.07.2026 17:15 Відповісти
+2
Свої вбивають - ми вбиваєм а вони як вурдалаки - лізуть
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21.07.2026 17:18 Відповісти
+2
якщо це Правда...-то це дуже позитивна новина!!
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21.07.2026 17:24 Відповісти

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