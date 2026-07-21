Россия атакует Украину вечером 21 июля: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 21 июля.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 18:59 — БПЛА в направлении Березани в Киевской области с северо-востока.
В 18:59 — БПЛА на Сумы с севера.
В 19:05 — реактивные БПЛА в Кременчугском районе в северо-западном направлении, а также БПЛА в Одесской области из акватории Черного моря.
В 19:09 — угроза применения баллистического оружия с юга.
В 19:11 — ракета в направлении Одессы.
Обновленная информация
В 19:16 – реактивный БпЛА на Чернигов с северо-запада.
В 19:21 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.
В 19:30 – новые БПЛА курсом на Сумы.
В 19:37 - Киевщина: БпЛА в направлении Бучи/Гостомеля.
В 19:38 – БпЛА курсом на Харьков.
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