Россия атакует Украину вечером 21 июля: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 21 июля.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 18:59 — БПЛА в направлении Березани в Киевской области с северо-востока.

В 18:59 — БПЛА на Сумы с севера.

В 19:05 — реактивные БПЛА в Кременчугском районе в северо-западном направлении, а также БПЛА в Одесской области из акватории Черного моря.

В 19:09 — угроза применения баллистического оружия с юга.

В 19:11 — ракета в направлении Одессы.

Обновленная информация

В 19:16 – реактивный БпЛА на Чернигов с северо-запада.

В 19:21 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 19:30 – новые БПЛА курсом на Сумы.

В 19:37 - Киевщина: БпЛА в направлении Бучи/Гостомеля.

В 19:38 – БпЛА курсом на Харьков.

Находитесь в безопасных местах!

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