РФ атакує Україну увечері 21 липня: у низці областей повітряна тривога (оновлено)

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 21 липня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 18:59 - БпЛА у напрямку Березані на Київщині з північного сходу.

О 18:59 - БпЛА на Суми з півночі.

О 19:05 - Реактивні БпЛА у Кременчуцькому районі північно-західним напрямком, а також БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря.

О 19:09 - Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

О 19:11 - Ракета на Одесу.

Оновлена інформація

О 19:16 - Реактивний БпЛА на Чернігів із північного заходу.

О 19:21 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 19:30 - Нові БпЛА курсом на Суми.

О 19:37 - Київщина: БпЛА у напрямку Бучі/Гостомеля.

О 19:38 - БпЛА курсом на Харків.

Оновлена інформація

О 19:56 - БпЛА у напрямку Вишневого на Київщині з північного заходу.

О 19:58 - БпЛА у напрямку Бучі з південного сходу.

О 20:07 - Реактивний БпЛА на Мену на Чернігівщині з північного сходу.

Перебувайте у безпечних місцях!

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