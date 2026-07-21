РФ атакує Україну увечері 21 липня: у низці областей повітряна тривога (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 21 липня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 18:59 - БпЛА у напрямку Березані на Київщині з північного сходу.
О 18:59 - БпЛА на Суми з півночі.
О 19:05 - Реактивні БпЛА у Кременчуцькому районі північно-західним напрямком, а також БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря.
О 19:09 - Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
О 19:11 - Ракета на Одесу.
Оновлена інформація
О 19:16 - Реактивний БпЛА на Чернігів із північного заходу.
О 19:21 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 19:30 - Нові БпЛА курсом на Суми.
О 19:37 - Київщина: БпЛА у напрямку Бучі/Гостомеля.
О 19:38 - БпЛА курсом на Харків.
Оновлена інформація
О 19:56 - БпЛА у напрямку Вишневого на Київщині з північного заходу.
О 19:58 - БпЛА у напрямку Бучі з південного сходу.
О 20:07 - Реактивний БпЛА на Мену на Чернігівщині з північного сходу.
Перебувайте у безпечних місцях!
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