РФ нанесла удар FPV-дроном по автомобилю на Харьковщине, погибли две женщины
Вечером 21 июля российские войска атаковали с помощью FPV-дрона гражданский автомобиль в селе Русская Лозовая Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.
Удар по гражданскому автомобилю
По предварительным данным, оккупанты нанесли удар FPV-дроном по машине, двигавшейся по местной дороге. В результате атаки погибли две женщины, находившиеся в автомобиле. Водитель выжил.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Информация о последствиях удара уточняется.
Ранее сообщалось, что РФ три дня подряд атакует газодобычу "Нафтогаза" в Харьковской области.
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