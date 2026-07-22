РФ нанесла удар FPV-дроном по автомобилю на Харьковщине, погибли две женщины

Вечером 21 июля российские войска атаковали с помощью FPV-дрона гражданский автомобиль в селе Русская Лозовая Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.

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Удар по гражданскому автомобилю

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар FPV-дроном по машине, двигавшейся по местной дороге. В результате атаки погибли две женщины, находившиеся в автомобиле. Водитель выжил.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Информация о последствиях удара уточняется.

Ранее сообщалось, что РФ три дня подряд атакует газодобычу "Нафтогаза" в Харьковской области.

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