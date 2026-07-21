РФ ударила FPV-дроном по авто на Харківщині, загинули дві жінки
Російські війська ввечері 21 липня атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у селі Руська Лозова Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка.
Удар по цивільному авто
За попередніми даними, окупанти вдарили FPV-дроном по машині, яка рухалася місцевою дорогою. Унаслідок атаки загинули дві жінки, що перебували в автомобілі. Водій вижив.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Інформація про наслідки удару уточнюється.
Раніше повідомлялося, що РФ три дні поспіль атакує газовидобуток "Нафтогазу" на Харківщині.
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