ВСУ получили 2000 бронежилетов для военнослужащих-женщин

Женщины-военнослужащие боевых подразделений Вооруженных сил Украины впервые получили бронежилеты, разработанные с учетом особенностей женской анатомии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

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Первые бронежилеты для женщин в армии

В этом году по поручению Минобороны Агентство оборонных закупок ДОТ приобрело первую партию такого снаряжения. На закупку выделили 47 млн грн. Первая партия составляет 2000 бронежилетов в базовой комплектации 1-5.

Новые бронежилеты отличаются от стандартных образцов. Они имеют специальный демпферно-климатический подпор. Это решение помогает лучше подогнать бронежилет по фигуре, уменьшить давление в передней части и обеспечить вентиляцию во время ношения.

Бронежилеты изготовлены из керамокомпозитных материалов. Они обладают повышенным уровнем защиты и выполнены в камуфляже ММ-14.

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Почему это важно для военнослужащих-женщин

В Министерстве обороны объясняют, что количество женщин в Силах обороны растет. В то же время растет потребность в средствах защиты, учитывающих особенности женской анатомии. Такое снаряжение лучше прилегает к телу, не мешает движениям и снижает риск травм при выполнении боевых задач.

"Обеспечение военнослужащих женского пола специализированным снаряжением уже давно является стандартом в ведущих армиях мира, и мы последовательно внедряем его в Украине", - отметил директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов.

В ведомстве добавляют, что женщины выполняют боевые задачи наравне с мужчинами. Поэтому средства защиты должны соответствовать высоким стандартам безопасности и одновременно учитывать анатомические особенности.

Это первая закупка таких бронежилетов. После начала использования планируется собрать отзывы военнослужащих-женщин. Это поможет оценить практичность и учесть замечания при следующих закупках.

Ранее Силы логистики сообщали о намерении обеспечить военнослужащих-женщин специальными бронежилетами. Выдачу планировали начать с 2026 года.

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