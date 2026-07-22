ЗСУ отримали 2000 бронежилетів для військовослужбовиць

Військовослужбовиці бойових підрозділів Збройних сил України вперше отримали бронежилети, створені з урахуванням жіночої анатомії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

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Перші бронежилети для жінок у війську

Цього року за завданням Міноборони Агенція оборонних закупівель ДОТ придбала першу партію такого спорядження. На закупівлю виділили 47 млн грн. Перша партія становить 2000 бронежилетів у базовій комплектації 1-5.

Нові бронежилети відрізняються від стандартних зразків. Вони мають спеціальний демпферно-кліматичний підпір. Це рішення допомагає краще підігнати бронежилет по фігурі, зменшити тиск у передній частині та забезпечити вентиляцію під час носіння.

Бронежилети виготовлені з керамокомпозитних матеріалів. Вони мають підвищений рівень захисту та виконані у камуфляжі ММ-14.

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Чому це важливо для військовослужбовиць

У Міністерстві оборони пояснюють, що кількість жінок у Силах оборони зростає. Водночас зростає потреба у засобах захисту, які враховують особливості жіночої анатомії. Таке спорядження краще прилягає до тіла, не заважає рухам і знижує ризик травм під час виконання бойових завдань.

"Забезпечення військовослужбовиць спеціалізованим екіпіруванням уже давно є стандартом у провідних арміях світу, і ми послідовно впроваджуємо його в Україні", – зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

У відомстві додають, що жінки виконують бойові завдання на рівні з чоловіками. Тому засоби захисту мають відповідати високим стандартам безпеки та одночасно враховувати анатомічні особливості.

Це перша закупівля таких бронежилетів. Після початку використання планують зібрати відгуки військовослужбовиць. Це допоможе оцінити практичність і врахувати зауваження під час наступних закупівель.

Раніше Сили логістики повідомляли про намір забезпечити військовослужбовиць спеціальними бронежилетами. Видачу планували розпочати з 2026 року.

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