В Германии назвали причину смертельной железнодорожной аварии, в которой пострадали украинцы, - СМИ

Катастрофа регионального поезда в Германии, произошедшая 27 июля 2025 года и унесшая жизни трёх человек, была вызвана оползнем после сильных дождей. В той аварии также пострадали граждане Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel со ссылкой на отчет Федерального ведомства по расследованию железнодорожных аварий.

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Согласно выводам следователей, перед катастрофой над регионом Верхняя Швабия прошел мощный грозовой фронт. За час в районе аварии выпало около 28 литров осадков на квадратный метр, а насыщенная влагой почва уже не могла впитывать воду.

В результате произошел оползень, который вынес на железнодорожные пути землю и грязь. Региональный поезд, двигавшийся со скоростью около 150 км/ч, врезался в этот селевой поток. В результате несколько вагонов сошли с рельсов, после чего связь с поездом была потеряна.

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В отчете также отмечается, что диспетчеры незадолго до аварии обсуждали экстремальные погодные условия, называя их "атмосферой конца света", однако не считали, что ситуация требует ограничения движения. Авторы расследования не возлагают на них ответственности, поскольку на тот момент не существовало инструкций о действиях во время прогнозируемых сильных ливней, а сотрудники были вынуждены балансировать между требованиями безопасности и обеспечением бесперебойного движения.

В то же время прокуратура продолжает собственное уголовное расследование обстоятельств гибели людей. Следователи ожидают результатов геологической экспертизы.

Напомним, авария произошла вблизи города Ридлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Поезд следовал из Зигмарингена в Ульм и сошел с рельсов всего через три минуты после отправления со станции. После катастрофы железнодорожный участок закрыли на несколько месяцев, а поврежденный участок пути протяженностью около 300 метров пришлось полностью восстанавливать.

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