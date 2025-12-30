Автокатастрофа с украинцами в Польше: судмедэкспертиза погибших состоится 30 декабря

Судебная экспертиза тел погибших в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Польше состоится 30 декабря, а полная идентификация жертв продлится как минимум до середины января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии представителя Окружной прокуратуры в городе Ополе Станислава Бара агентству Укринформ.

Судебная экспертиза и сроки идентификации

По словам представителя прокуратуры, во вторник будет проведен полный комплекс судебно-медицинских экспертиз тел погибших. Окончательные результаты ожидаются не ранее чем через две недели.

Он уточнил, что параллельно будут проводиться генетические и сравнительные исследования, необходимые для официального подтверждения личностей погибших.

Данные о гражданстве погибших

В прокуратуре пояснили, что информацию о вероятном украинском гражданстве жертв получили при установлении владельца автомобиля, попавшего в аварию. Машина была зарегистрирована на гражданина Украины и впоследствии продана другому украинцу.

Во время проверки также выяснили, что владелец автомобиля, вероятно, является родственником одного из погибших.

Ранее польские СМИ сообщали, что среди жертв — четверо мужчин и женщина в возрасте от 17 до 30 лет.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель пяти граждан Украины 1995, 2003, 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

Украинские консулы находятся на связи с родственниками погибших граждан и поддерживают постоянный контакт с местными компетентными органами.

Что известно об аварии

Как отмечается, ДТП произошло вблизи города Бжег Опольского воеводства во вторник, 23 декабря, на перекрестке двух дорог национального значения. По неустановленным причинам произошло лобовое столкновение автомобилей Ford Kuga, которым управлял 59-летний местный житель, и автомобиля Volkswagen Passat. Вследствие аварии погибли шесть участников ДТП: водитель автомобиля Ford и пять пассажиров Volkswagen. Последний автомобиль сгорел.

