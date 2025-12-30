РУС
Автокатастрофа с украинцами в Польше: судмедэкспертиза погибших состоится 30 декабря

Смертельное ДТП с украинцами в Польше

Судебная экспертиза тел погибших в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Польше состоится 30 декабря, а полная идентификация жертв продлится как минимум до середины января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии представителя Окружной прокуратуры в городе Ополе Станислава Бара агентству Укринформ.

Судебная экспертиза и сроки идентификации

По словам представителя прокуратуры, во вторник будет проведен полный комплекс судебно-медицинских экспертиз тел погибших. Окончательные результаты ожидаются не ранее чем через две недели.

Он уточнил, что параллельно будут проводиться генетические и сравнительные исследования, необходимые для официального подтверждения личностей погибших.

Данные о гражданстве погибших

В прокуратуре пояснили, что информацию о вероятном украинском гражданстве жертв получили при установлении владельца автомобиля, попавшего в аварию. Машина была зарегистрирована на гражданина Украины и впоследствии продана другому украинцу.

Во время проверки также выяснили, что владелец автомобиля, вероятно, является родственником одного из погибших.

Ранее польские СМИ сообщали, что среди жертв — четверо мужчин и женщина в возрасте от 17 до 30 лет.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель пяти граждан Украины 1995, 2003, 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

  • Украинские консулы находятся на связи с родственниками погибших граждан и поддерживают постоянный контакт с местными компетентными органами.

Что известно об аварии

Как отмечается, ДТП произошло вблизи города Бжег Опольского воеводства во вторник, 23 декабря, на перекрестке двух дорог национального значения. По неустановленным причинам произошло лобовое столкновение автомобилей Ford Kuga, которым управлял 59-летний местный житель, и автомобиля Volkswagen Passat. Вследствие аварии погибли шесть участников ДТП: водитель автомобиля Ford и пять пассажиров Volkswagen. Последний автомобиль сгорел.

при всій повазі до поляків..

ви займіться авіатрощею під смоленськом . дебіли

Під час авіакатастрофи під Смоленськом загинув президент Польщі Лех Качинський
29.12.2025 23:58 Ответить
Авіатроща під Смоленськом сталася 10 квітня 2010 року, коли польський літак https://www.google.com/search?q=%D0%A2%D1%83-154%D0%9C&oq=%D0%B2+%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAgBECEYChgVMgYIABBFGDkyCAgBECEYChgV0gEKMTEwMzZqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD_dMR9WlFjwItMKwsqfny7vSz9nCSMaoCOQl6fksfPyBm9Lj0fitiTUgz03NDYCH02BU8QYDgBSdn-6S9V5F8eF1wIuQpiUZQppkI3gvZng_oe73VSWvMBsrNwl-GFR5la6uHGcx41gf0XTi2ho-SJ_NVe9s-fYX6YRophxL70Hec&csui=3&ved=2ahUKEwidytij6OORAxXbHBAIHS6uHvYQgK4QegQIARAC Ту-154М розбився під час посадки біля аеродрому «Сєвєрний», забравши життя 96 людей, включно з президентом Польщі Лехом Качинським, його дружиною та вищим керівництвом країни, що прямували вшанувати роковини Катинської трагедії.

поляки. ви дебіли
30.12.2025 00:13 Ответить
 
 