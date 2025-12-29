Автотроща з українцями у Польщі: судмедекспертиза загиблих відбудеться 30 грудня

Судмедекспертиза тіл загиблих у смертельній дорожньо-транспортній пригоді в Польщі відбудеться 30 грудня, а повна ідентифікація жертв триватиме щонайменше до середини січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речника Окружної прокуратури в місті Ополє Станіслава Бара агентству Укрінформ.

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Судмедекспертиза та терміни ідентифікації

За словами речника прокуратури, у вівторок буде проведено повний комплекс судово-медичних експертиз тіл загиблих. Остаточні результати очікуються не раніше ніж за два тижні.

Він уточнив, що паралельно проводитимуться генетичні та порівняльні дослідження, які є необхідними для офіційного підтвердження особистостей загиблих.

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Дані про громадянство загиблих

У прокуратурі пояснили, що інформацію про ймовірне українське громадянство жертв отримали під час встановлення власника автомобіля, який потрапив в аварію. Машина була зареєстрована на громадянина України та згодом продана іншому українцю.

Під час перевірки також з’ясували, що власник автомобіля, ймовірно, є родичем однієї із загиблих осіб.

Раніше польські медіа повідомляли, що серед жертв — четверо чоловіків і жінка віком від 17 до 30 років.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель п'яти громадян України 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження.

Українські консули на контакті з родичами загиблих громадян та перебувають на постійному зв’язку з місцевими компетентними органами.

Що відомо про аварію

Як зазначається, ДТП сталася поблизу міста Бжег Опольського воєводства у вівторок, 23 грудня, на перехресті двох доріг національного значення. З невстановлених причин сталося лобове зіткнення автомобілів Ford Kuga, яким керував 59-річний місцевий житель, і автомобіля Volkswagen Passat. Унаслідок аварії загинули шестеро учасників ДТП: водій автомобіля Ford і п’ятеро пасажирів Volkswagen. Останній автомобіль згорів.

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