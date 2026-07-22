У Німеччині назвали причину смертельної аварії потяга, в якій постраждали українці, - ЗМІ

Катастрофу регіонального потяга в Німеччині, яка сталася 27 липня 2025 року та забрала життя трьох людей, спричинив зсув ґрунту після сильних дощів. У тій аварії також постраждали громадяни України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Spiegel, посилаючись на звіт Федерального відомства з розслідування залізничних аварій.

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Згідно з висновками слідчих, перед катастрофою над регіоном Верхня Швабія пройшов потужний грозовий фронт. За годину в районі аварії випало близько 28 літрів опадів на квадратний метр, а насичений вологою ґрунт уже не міг поглинати воду.

Унаслідок цього стався зсув ґрунту, який виніс на залізничну колію землю та бруд. Регіональний потяг, що рухався зі швидкістю близько 150 км/год, врізався в цей селевий потік. У результаті кілька вагонів зійшли з рейок, після чого зв'язок із поїздом було втрачено.

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У звіті також зазначається, що диспетчери незадовго до аварії обговорювали екстремальні погодні умови, називаючи їх "атмосферою кінця світу", однак не вважали, що ситуація потребує обмеження руху. Автори розслідування не покладають на них відповідальності, оскільки на той момент не існувало інструкцій щодо дій під час прогнозованих сильних злив, а працівники були змушені балансувати між вимогами безпеки та забезпеченням безперебійного руху.

Водночас прокуратура продовжує власне кримінальне розслідування обставин загибелі людей. Слідчі очікують на результати геологічної експертизи.

Нагадаємо, аварія сталася поблизу міста Рідлінген у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Потяг прямував із Зігмарінгена до Ульма та зійшов із рейок лише через три хвилини після відправлення зі станції. Після катастрофи залізничну ділянку закрили на кілька місяців, а пошкоджену колію протяжністю близько 300 метрів довелося повністю відновлювати.

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