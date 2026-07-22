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Украина нанесла удары по объектам крупнейшего производителя мяса РФ "Мираторг", - российские СМИ

Российские СМИ заявляют об атаках на предприятия агрохолдинга "Мираторг" в Брянской области

В ночь на 22 июля беспилотники атаковали предприятия российского агрохолдинга "Мираторг" в Брянской области. Российская сторона заявляет о повреждении производственных объектов, пожаре и ранении охранника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times.

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По данным компании, один из ударов пришелся на предприятие в Климовском районе, где были повреждены производственные корпуса и возник пожар. В "Мираторге" заявили о "существенных убытках", но утверждают, что погибших нет.

Также сообщается о ранении охранника осколками беспилотника на другом объекте агрохолдинга. Кроме того, на свинокомплексе, по утверждению российской стороны, был поврежден кормовоз, который находился в процессе разгрузки.

Российские СМИ отмечают, что это уже вторая атака на предприятия "Мираторга" за последние сутки. Накануне исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук также сообщал о повреждении производственных корпусов и уничтожении двух большегрузных автомобилей.

"Мираторг" является крупнейшим производителем свинины и говядины в РФ

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Брянск (152) атака (1788) дроны (7653)
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Топ комментарии
+9
давно потрібно знищувати усі виробниці процесси, бо кацапи це роблять постійно
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22.07.2026 13:13 Ответить
+6
М`ясу м`яса не треба
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22.07.2026 13:15 Ответить
+5
Так само дійде, як і нашим 73% виборців поіржати, нажаль!
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22.07.2026 13:25 Ответить

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