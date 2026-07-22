Україна завдала ударів по об’єктах найбільшого виробника м’яса РФ "Міраторг", - росЗМІ

У ніч на 22 липня безпілотники атакували підприємства російського агрохолдингу "Міраторг" у Брянській області. Російська сторона заявляє про пошкодження виробничих об'єктів, пожежу та поранення охоронця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times.

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За даними компанії, один із ударів припав по підприємству в Климовському районі, де були пошкоджені виробничі корпуси та виникла пожежа. У "Міраторгу" заявили про "суттєві збитки", але стверджують, що загиблих немає.

Також повідомляється про поранення охоронця уламками безпілотника на іншому об'єкті агрохолдингу. Крім того, на свинокомплексі, за твердженням російської сторони, було пошкоджено кормовоз, який перебував під розвантаженням.

Російські ЗМІ зазначають, що це вже друга атака на підприємства "Міраторгу" за останні дві доби. Напередодні виконувач обов'язків губернатора Брянської області Єгор Ковальчук також повідомляв про пошкодження виробничих корпусів і знищення двох великовантажних автомобілів.

"Міраторг" є найбільшим виробником свинини та яловичини в РФ.

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