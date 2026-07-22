Депортация за долги и мелкие нарушения: Швеция вводит самые строгие миграционные правила для людей
В Швеции вступают в силу новые строгие нормы миграционной политики. Отныне иностранцев смогут выслать из страны не только за совершение тяжких преступлений, но и за "ненадлежащий образ жизни" или систематическое нарушение законов.
Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает Цензор.НЕТ.
За что могут лишить вида на жительство?
Причиной ужесточения правил стал стремительный рост уровня организованной преступности и нагрузки на социальную систему страны в последние годы.
Согласно новому законодательству, основанием для отмены вида на жительство и последующей депортации могут стать:
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Неуплаченные долги;
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Попытки злоупотребления системой социального обеспечения;
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Систематическое игнорирование предписаний государственных органов и мелкие правонарушения.
"Тот, кто живет в Швеции, не должен наносить ущерб стране", — подчеркнул министр по вопросам миграции Йохан Форсселль.
Эксперты отмечают, что после вступления в силу этих норм Швеция будет иметь самые строгие иммиграционные правила среди всех стран Скандинавии.
Шведское миграционное управление уверяет, что единичные и незначительные нарушения сами по себе не будут приводить к автоматическому выдворению — каждый случай будет рассматриваться индивидуально.
Кроме того, по данным шведских СМИ, действие нового закона не будет распространяться на:
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Лица со статусом беженца;
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Граждане стран Европейского Союза;
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Иностранцев, получивших ВНЖ по программе воссоединения семьи.
Добавим, что сегодня 21% населения Швеции — иностранцы.
Ужесточение контроля за иностранцами в Европе
Тенденция к ужесточению ответственности мигрантов охватывает все больше стран ЕС. В частности, в Польше уже давно действует практика жесткого наказания иностранцев за правонарушения.
За последнее время из Польши депортировали:
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Украинского блогера — за въезд на автомобиле в заповедную зону (получил штраф и запрет на въезд в ЕС на 5 лет).
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Группу из 9 украинцев и 2 белорусов — по подозрению в вербовке беженцев для участия в антиправительственных протестах и дестабилизации ситуации в стране.
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Один розумний і працьвитий,отримує запрошеня(на працю) з ВНЖ,потім громадянство і до нього виїжджають всі бажаючи родичі.
Так і з'явяється "вата"(будь якого кольору і віри) в цих краінах.