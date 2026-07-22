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Депортация за долги и мелкие нарушения: Швеция вводит самые строгие миграционные правила для людей

Швеция вводит самые строгие миграционные правила для людей

В Швеции вступают в силу новые строгие нормы миграционной политики. Отныне иностранцев смогут выслать из страны не только за совершение тяжких преступлений, но и за "ненадлежащий образ жизни" или систематическое нарушение законов.

Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает Цензор.НЕТ.

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За что могут лишить вида на жительство?

Причиной ужесточения правил стал стремительный рост уровня организованной преступности и нагрузки на социальную систему страны в последние годы.

Согласно новому законодательству, основанием для отмены вида на жительство и последующей депортации могут стать:

  • Неуплаченные долги;

  • Попытки злоупотребления системой социального обеспечения;

  • Систематическое игнорирование предписаний государственных органов и мелкие правонарушения.

"Тот, кто живет в Швеции, не должен наносить ущерб стране", — подчеркнул министр по вопросам миграции Йохан Форсселль.

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Эксперты отмечают, что после вступления в силу этих норм Швеция будет иметь самые строгие иммиграционные правила среди всех стран Скандинавии.

Шведское миграционное управление уверяет, что единичные и незначительные нарушения сами по себе не будут приводить к автоматическому выдворению — каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Кроме того, по данным шведских СМИ, действие нового закона не будет распространяться на:

  • Лица со статусом беженца;

  • Граждане стран Европейского Союза;

  • Иностранцев, получивших ВНЖ по программе воссоединения семьи.

Добавим, что сегодня 21% населения Швеции — иностранцы.

Ужесточение контроля за иностранцами в Европе

Тенденция к ужесточению ответственности мигрантов охватывает все больше стран ЕС. В частности, в Польше уже давно действует практика жесткого наказания иностранцев за правонарушения.

За последнее время из Польши депортировали:

  1. Украинского блогера — за въезд на автомобиле в заповедную зону (получил штраф и запрет на въезд в ЕС на 5 лет).

  2. Группу из 9 украинцев и 2 белорусов — по подозрению в вербовке беженцев для участия в антиправительственных протестах и дестабилизации ситуации в стране.

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Автор: 

депортация (731) Европа (2483) мигранты (1008) Швеция (1155)
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Топ комментарии
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Ну для людей це зрозуміло.А для нелюдів що ж в такому видку передбачено????
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22.07.2026 16:22 Ответить
+3
нарешті схаменулись! А то ще 20-30 років і спражній швед буде темношкірий як сомалієць плювати і смітити на вулиці, доказувати що вони нічого не вінні державі(податки, військова служба) і звичайно 5 раз на добу Швеція завмирала би бо... тааак в яку сторону Мекка?
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22.07.2026 16:27 Ответить
+3
Як і скрізь!
Один розумний і працьвитий,отримує запрошеня(на працю) з ВНЖ,потім громадянство і до нього виїжджають всі бажаючи родичі.
Так і з'явяється "вата"(будь якого кольору і віри) в цих краінах.
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22.07.2026 16:39 Ответить

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