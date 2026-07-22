Депортація за борги та дрібні порушення: Швеція запроваджує найсуворіші міграційні правила для людей

У Швеції набувають чинності нові суворі норми міграційної політики. Відтепер іноземців зможуть вислати з країни не лише за скоєння тяжких злочинів, а й за "неналежний спосіб життя" чи регулярне ігнорування законів.

Про це повідомляє німецьке видання Bild, передає Цензор.НЕТ.

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За що можуть позбавити дозволу на проживання?

Причиною для посилення правил стало стрімке зростання рівня організованої злочинності та навантаження на соціальну систему країни в останні роки.

Згідно з новим законодавством, підставою для скасування дозволу на проживання та подальшої депортації можуть стати:

Несплачені борги;

Спроби зловживання системою соціального забезпечення;

Систематичне ігнорування приписів державних органів та дрібні правопорушення.

"Той, хто живе у Швеції, не повинен завдавати шкоди країні", - наголосив міністр з питань міграції Йохан Форсселль.

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Експерти зазначають, що після набрання чинності цими нормами Швеція матиме найсуворіші імміграційні правила серед усіх країн Скандинавії.

Шведське міграційне управління запевняє, що поодинокі та незначні порушення самі по собі не приводитимуть до автоматичного видворення - кожен випадок розкладатимуть індивідуально.

Крім того, за даними шведських ЗМІ, дія нового закону не поширюватиметься на:

Осіб зі статусом біженця;

Громадян країн Європейського Союзу;

Іноземців, які отримали ВНЖ за програмою возз’єднання родини.

Додамо, що сьогодні 21% населення Швеції – іноземці.

Посилення контролю за іноземцями в Європі

Тенденція до посилення відповідальності для мігрантів охоплює все більше країн ЄС. Зокрема, у Польщі вже тривалий час діє практика жорсткого покарання іноземців за правопорушення.

За останній час з Польщі депортували:

Українського блогера - за виїзд автомобілем у заповідну зону (отримав штраф та заборону на в'їзд до ЄС на 5 років). Групу з 9 українців та 2 білорусів - за підозрою у вербуванні біженців для участі в антиурядових протестах та дестабілізації ситуації в країні.

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