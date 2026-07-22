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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину вечером 22 июля: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Атака шахидов

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 22 июля.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 20:16 — Воздушные силы сообщают: 

  • Киевская область: БПЛА на юге Барышевки, курс — западный/северо-западный;
  • БПЛА в направлении Коропа, Нежина;
  • Полтавская область: БПЛА мимо Козельщины по южному курсу и вдоль границы Полтавской и Черкасской областей по северному курсу.

В 20:25 — БПЛА в направлении Сум с севера.

В 20:30 — Харьковская область: БПЛА пролетает мимо Дергачей по южному/юго-западному курсу.

В 20:39 — Сообщается о вражеских БПЛА: 

  • Киевская область: БПЛА к северо-западу от Барышевки, курс — переменный;
  • Черниговская область: БПЛА в направлении Понорицы, Сосницы, Борзны.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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