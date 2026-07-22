Россия атакует Украину вечером 22 июля: в ряде областей объявлена воздушная тревога
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 22 июля.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 20:16 — Воздушные силы сообщают:
- Киевская область: БПЛА на юге Барышевки, курс — западный/северо-западный;
- БПЛА в направлении Коропа, Нежина;
- Полтавская область: БПЛА мимо Козельщины по южному курсу и вдоль границы Полтавской и Черкасской областей по северному курсу.
В 20:25 — БПЛА в направлении Сум с севера.
В 20:30 — Харьковская область: БПЛА пролетает мимо Дергачей по южному/юго-западному курсу.
В 20:39 — Сообщается о вражеских БПЛА:
- Киевская область: БПЛА к северо-западу от Барышевки, курс — переменный;
- Черниговская область: БПЛА в направлении Понорицы, Сосницы, Борзны.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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