РФ атакує Україну увечері 22 липня: у низці областей повітряна тривога (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 22 липня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 20:16 - Повітряні сили повідомляють:
- Київщина: БпЛА на півдні Баришівки, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА в напрямку Коропа, Ніжина;
- Полтавщина: БпЛА повз Козельшину південним курсом та вздож межі Полтавщини і Черкащини північним курсом.
О 20:25 - БпЛА в напрямку Сум з півночі.
О 20:30 - Харківщина: БпЛА повз Дергачі південним/південно-західним курсом.
О 20:39 - Повідомляється про ворожі БпЛА:
- Київщина: БпЛА на північному заході від Баришівки, курс - змінний;
- Чернігівщина: БпЛА в напрямку Понориці, Сосниці, Борзни.
Оновлена інформація
О 20:42 - БпЛА на північному заході від Полтави, курс - північно-західний.
О 20:51 - Сумщина: БпЛА повз Глухів південно-західним курсом та на півдні Кириківки курсом на Харківщину. БпЛА курсом на м.Запоріжжя.
О 20:59 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:00 - КАБи на Сумщину.
О 21:04 - Реактивні БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу.
О 21:05 - Одещина: БпЛА в напрямку Південного та Росєйки з акваторії Чорного моря.
Оновлена інформація
О 21:17 - БпЛА в напрямку Полтави з північно-східного напрямку.
О 21:22 - КАБи на Харківщину.
О 21:32 - Пуски КАБ на Донеччині.
О 21:33 - Реактивний БпЛА на м.Запоріжжя.
О 21:37 - БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину, вектор Бориспіль.
О 21:40 - Суми - БпЛА над містом.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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