РФ атакує Україну увечері 22 липня: у низці областей повітряна тривога (оновлено)

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 22 липня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 20:16 - Повітряні сили повідомляють:

Київщина: БпЛА на півдні Баришівки, курс - західний/північно-західний;

БпЛА в напрямку Коропа, Ніжина;

Полтавщина: БпЛА повз Козельшину південним курсом та вздож межі Полтавщини і Черкащини північним курсом.

О 20:25 - БпЛА в напрямку Сум з півночі.

О 20:30 - Харківщина: БпЛА повз Дергачі південним/південно-західним курсом.

О 20:39 - Повідомляється про ворожі БпЛА:

Київщина: БпЛА на північному заході від Баришівки, курс - змінний;

Чернігівщина: БпЛА в напрямку Понориці, Сосниці, Борзни.

Оновлена інформація

О 20:42 - БпЛА на північному заході від Полтави, курс - північно-західний.

О 20:51 - Сумщина: БпЛА повз Глухів південно-західним курсом та на півдні Кириківки курсом на Харківщину. БпЛА курсом на м.Запоріжжя.

О 20:59 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:00 - КАБи на Сумщину.

О 21:04 - Реактивні БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу.

О 21:05 - Одещина: БпЛА в напрямку Південного та Росєйки з акваторії Чорного моря.

Оновлена інформація

О 21:17 - БпЛА в напрямку Полтави з північно-східного напрямку.

О 21:22 - КАБи на Харківщину.

О 21:32 - Пуски КАБ на Донеччині.

О 21:33 - Реактивний БпЛА на м.Запоріжжя.

О 21:37 - БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину, вектор Бориспіль.

О 21:40 - Суми - БпЛА над містом.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі дрон із 50 кг вибухівки впав у житловий будинок. ВIДЕО