Украине понадобится более 2,6 млн новых работников в течение 10 лет, - Бабак
В течение следующего десятилетия украинской экономике потребуется более 2,6 миллиона новых работников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.
Рынок труда меняется в соответствии с потребностями экономики
По словам Бабака, государство меняет подход к подготовке специалистов и больше не будет ориентироваться исключительно на возможности учебных заведений. Основой станет реальный спрос экономики.
"Мы меняем фундамент и начинаем готовить специалистов под потребности страны, а не только по желанию университетов", - подчеркнул он.
Эту концепцию разрабатывали почти два года. Она заложена в законопроекте о грантах, который уже подготовлен ко второму чтению.
Правительство уже внедрило экспериментальную модель. Государственный заказ в вузах будет формироваться на основе экономических расчетов. Это должно помочь избежать дефицита кадров в ключевых отраслях.
По прогнозам, количество занятых будет постепенно расти. В 2025 году оно составит 12,9 млн человек, в 2030 году - 13,6 млн, а к 2036 году - 14,6 млн.
Строительство и промышленность нуждаются в наибольшем количестве людей
Наибольший спрос ожидается в строительстве в связи с восстановлением инфраструктуры. Число работников в этой сфере может вырасти более чем вдвое - с примерно 520 тысяч до 1,24 миллиона.
Стране будут нужны инженеры, архитекторы, проектировщики, специалисты по техническому надзору и строители.
Перерабатывающая промышленность также будет расти. К 2036 году ей понадобится более 1,7 миллиона работников. Предприятия будут искать технологов, операторов оборудования и специалистов по контролю качества.
Сектор науки и технической деятельности увеличится почти на 75%. Спрос на таких специалистов вырастет с 500 тысяч до почти 880 тысяч человек.
В то же время в сельском хозяйстве количество занятых будет сокращаться - с 1,8 миллиона до 1,57 миллиона человек. В сфере ИТ существенных изменений не прогнозируется. К 2036 году там будет работать около 263 тысяч специалистов.
В сфере образования количество работников останется практически без изменений. Основной акцент будет сделан на повышении качества подготовки.
В медицине и социальной сфере спрос будет расти, в частности на реабилитологов и психологов.
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