США начали новую волну ударов по военным объектам Ирана

Американские военные начали новую серию авиаударов по целям на территории Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США в социальной сети Х.

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Новые удары по военным целям Ирана

Американская сторона подчеркивает, что атаки направлены на ограничение возможностей Ирана создавать угрозы в регионе.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют продолжать и даже усиливать давление на Иран. Это связано с намерением заставить его вернуться за стол переговоров.

Также отмечалось, что США не исключают дальнейших ударов в случае угроз судоходству.

В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут уничтожать по одному мосту или электростанции за каждую атаку Ирана на суда в Ормузе.

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