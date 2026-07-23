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Новости Операция США против Ирана
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США начали новую волну ударов по военным объектам Ирана

Атака США на Иран

Американские военные начали новую серию авиаударов по целям на территории Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США в социальной сети Х.

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Новые удары по военным целям Ирана

Американская сторона подчеркивает, что атаки направлены на ограничение возможностей Ирана создавать угрозы в регионе.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют продолжать и даже усиливать давление на Иран. Это связано с намерением заставить его вернуться за стол переговоров.

Также отмечалось, что США не исключают дальнейших ударов в случае угроз судоходству.

В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут уничтожать по одному мосту или электростанции за каждую атаку Ирана на суда в Ормузе.

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Иран (3070) США (29734) Ормузский пролив (189)
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Топ комментарии
+8
Іран - ракова пухлина в регіоні і Світі в цілому. Як і раша. Вони повинні бути знищені,або зжеруть Світ...
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23.07.2026 05:37 Ответить
+2
Адміністрація Трампа розглядає військові дії в Малі, де перебувають російські найманці - ЗМІ
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23.07.2026 06:24 Ответить
+1
З терористами має воювати божевільний,і тут такий знайшовся)Весь ЧМ локшину роздавав,і товк про якійсь там пісділ,а тим часом звозив зброю )Залишити звраз Іран в спокої -це дати очухатися друзям *****.
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23.07.2026 06:41 Ответить

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