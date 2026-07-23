США начали новую волну ударов по военным объектам Ирана
Американские военные начали новую серию авиаударов по целям на территории Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США в социальной сети Х.
Новые удары по военным целям Ирана
Американская сторона подчеркивает, что атаки направлены на ограничение возможностей Ирана создавать угрозы в регионе.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют продолжать и даже усиливать давление на Иран. Это связано с намерением заставить его вернуться за стол переговоров.
Также отмечалось, что США не исключают дальнейших ударов в случае угроз судоходству.
В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут уничтожать по одному мосту или электростанции за каждую атаку Ирана на суда в Ормузе.
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