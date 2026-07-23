США розпочали нову хвилю ударів по військових об’єктах Ірану

Американські військові почали нову серію повітряних ударів по цілях на території Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Центрального командування Збройних сил США в соцмережі Х.

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Нові удари по військових цілях Ірану

Американська сторона підкреслює, що атаки спрямовані на зменшення можливостей Ірану створювати загрози в регіоні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати планують продовжувати і навіть посилювати тиск на Іран. Це пов’язано з наміром змусити його повернутися до переговорів.

Також зазначалося, що США не виключають подальших ударів у разі загроз судноплавству.

Зокрема президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати знищуватимуть по одному мосту або електростанції за кожну атаку Ірану на судна в Ормузі.

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