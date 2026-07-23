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Новини Операція США проти Ірану
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США розпочали нову хвилю ударів по військових об’єктах Ірану

Атака США на Іран

Американські військові почали нову серію повітряних ударів по цілях на території Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Центрального командування Збройних сил США в соцмережі Х.

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Нові удари по військових цілях Ірану

Американська сторона підкреслює, що атаки спрямовані на зменшення можливостей Ірану створювати загрози в регіоні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати планують продовжувати і навіть посилювати тиск на Іран. Це пов’язано з наміром змусити його повернутися до переговорів.

Також зазначалося, що США не виключають подальших ударів у разі загроз судноплавству.

Зокрема президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати знищуватимуть по одному мосту або електростанції за кожну атаку Ірану на судна в Ормузі.

Також читайте: Іран несерйозно ставиться до переговорів зі США, - Рубіо

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Іран (3621) США (26975) Ормузька протока (268)
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