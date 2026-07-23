Глава МИД Чехии призвал нового посла РФ к прекращению войны против Украины

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил новому послу России, что никакие объяснения не оправдывают войну против Украины, а мир возможен только после конкретных шагов со стороны Москвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мацинка написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, встреча носила ознакомительный характер и состоялась после того, как новый посол РФ Анна Пономарева вручила верительные грамоты и официально приступила к выполнению дипломатической миссии в Чехии.

Чехия призвала Россию к конкретным шагам

По словам главы чешского МИД, никакие объяснения или оправдания действий России не могут изменить тот факт, что на территории Украины продолжается война.

Мацинка отметил, что завершение войны возможно только при условии конкретных шагов, политической воли сторон и готовности к компромиссам.

В то же время он подчеркнул, что именно Россия должна четко продемонстрировать свое стремление к миру.

Чехия поддерживает дипломатические усилия США

В ходе встречи министр выразил поддержку дипломатическим инициативам Соединенных Штатов, направленным на прекращение войны.

Он также подчеркнул, что предметная дискуссия о причинах конфликта возможна только после прекращения боевых действий.

Отдельно глава чешской дипломатии осудил российские бомбардировки гражданского населения в украинских городах.

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