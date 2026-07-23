Глава МЗС Чехії закликав нового посла РФ до завершення війни проти України

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив новому послу Росії, що жодні пояснення не виправдовують війну проти України, а мир можливий лише після конкретних кроків Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мацінка написав на своїй фейсбук-сторінці.

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За його словами, зустріч мала ознайомчий характер і відбулася після того, як новий посол РФ Анна Пономарьова вручила вірчі грамоти та офіційно розпочала дипломатичну місію в Чехії.

Чехія закликала Росію до конкретних кроків

За словами очільника чеського МЗС, жодні пояснення чи виправдання дій Росії не можуть змінити той факт, що війна триває на території України.

Мацінка зазначив, що завершення війни можливе лише за умови конкретних кроків, політичної волі сторін та готовності до компромісів.

Водночас він підкреслив, що саме Росія має чітко продемонструвати своє прагнення до миру.

Чехія підтримує дипломатичні зусилля США

Під час зустрічі міністр висловив підтримку дипломатичним ініціативам Сполучених Штатів, спрямованим на припинення війни.

Він також наголосив, що предметна дискусія про причини конфлікту можлива лише після припинення бойових дій.

Окремо глава чеської дипломатії засудив російські бомбардування цивільного населення в українських містах.

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