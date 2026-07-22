У Кремлі кажуть, що РФ готова повернутися до переговорів, коли повністю окупує Донбас, - Bloomberg

Російський диктатор Путін не готовий до територіальних поступок і хоче повернутися до переговорів лише після повного захоплення Донецької області.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Видання посилається на джерела, близькі до Кремля, які стверджують, що РФ більше не хоче повертати деякі окуповані території Україні в рамках будь-якої угоди про припинення війни та планує зберегти їх як буферні зони.

"Путін, як і раніше, налаштований силою встановити повний контроль над східною Донецькою областю України, а також має намір зберегти під своїм контролем райони Сумської та Харківської областей поблизу російського кордону як буферні зони", - повідомили троє співрозмовників.

За їхніми словами, Путін відмовився від територіальних поступок, оскільки Росія розцінює дедалі жорсткіші заяви США як свідчення того, що неофіційні домовленості, досягнуті під час його саміту на Алясці з президентом Дональдом Трампом, втратили чинність.

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Переговори

Близькі до Кремлі джерела кажуть, що РФ готова повернутися до переговорів лише після того, як Путін досягне мети - встановить контроль над усією Донецькою областю.

"Як повідомило одне з джерел, Міністерство оборони РФ запевнило президента, що зможе встановити повний контроль над цією територією до кінця року.

Втім, багато представників російського військового керівництва вважають такі строки нереалістичними й переконані, що взяти під контроль Донецьку область вдасться лише у 2027 році, повідомило джерело, близьке до Міністерства оборони РФ у Москві", - зазначає Bloomberg.

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Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці у 2025 році не було укладено жодних угод для завершення російської війни проти України.

Російські посадовці у Кремлі неодноразово заявляли про "угоду Анкориджа" або "домовленості в Анкориджі", за якими вони нібито хочуть завершити війну в Україні.

4 червня Путін назвав "рішення Анкориджу" базою для припинення війни РФ проти України.

21 червня помічник Путіна Ушаков заявив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі".

23 червня сам російський диктатор Путін знову заявляв, що "принципи Анкориджу" мають бути "позицією Росії" у переговорах для припинення війни проти України.

Проте згодом Путін сказав, що в Анкориджі під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом насправді не було досягнуто жодних домовленостей.

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