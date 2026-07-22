В Кремле заявляют, что РФ готова вернуться к переговорам, когда полностью оккупирует Донбасс, - Bloomberg

Российский диктатор Путин не готов к территориальным уступкам и хочет вернуться к переговорам только после полного захвата Донецкой области.

Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Издание ссылается на источники, близкие к Кремлю, которые утверждают, что РФ больше не хочет возвращать некоторые оккупированные территории Украине в рамках какого-либо соглашения о прекращении войны и планирует сохранить их в качестве буферных зон.

"Путин, как и прежде, настроен силой установить полный контроль над восточной частью Донецкой области Украины, а также намерен сохранить под своим контролем районы Сумской и Харьковской областей вблизи российской границы в качестве буферных зон", - сообщили трое собеседников.

По их словам, Путин отказался от территориальных уступок, поскольку Россия расценивает все более жесткие заявления США как свидетельство того, что неофициальные договоренности, достигнутые во время его саммита на Аляске с президентом Дональдом Трампом, утратили силу.

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Переговоры

Источники, близкие к Кремлю, говорят, что РФ готова вернуться к переговорам только после того, как Путин достигнет цели - установит контроль над всей Донецкой областью.

"Как сообщил один из источников, Министерство обороны РФ заверило президента, что сможет установить полный контроль над этой территорией до конца года.

Впрочем, многие представители российского военного руководства считают такие сроки нереалистичными и убеждены, что взять под контроль Донецкую область удастся лишь в 2027 году, сообщил источник, близкий к Министерству обороны РФ в Москве", - отмечает Bloomberg.

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Что этому предшествовало?

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что во время встречи Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений о прекращении российской войны против Украины.

Российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", по которым они якобы хотят завершить войну в Украине.

4 июня Путин назвал "решения Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.

21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже".

23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.

Однако впоследствии Путин заявил, что в Анкоридже во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на самом деле не было достигнуто никаких договоренностей.

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