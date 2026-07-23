Следующий отопительный сезон в Черниговской области может быть более тяжелым, - начальник ОГА Чаус

В Черниговской области продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус подчеркнул, что предстоящая зима вряд ли будет легче предыдущей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Суспільному".

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"Я считаю, что следующая зима точно не будет легче той, которую мы пережили. Точно не будет легче. Будет тяжелее, сложнее. Дай Бог, чтобы я ошибался. Это прогноз, пожалуй, не как главы ОГА, а как человека, который видит, что происходит, что делает враг, и не только у нас в области. Конечно, хочется, чтобы такие прогнозы не сбывались. Но я считаю, что мы, как и во всех других сферах, должны готовиться к худшему сценарию", - сказал Чаус.

Глава ОГА также отметил, что прошлой зимой из-за длительных отключений электроэнергии генераторы работали почти непрерывно. В результате интенсивной эксплуатации часть оборудования вышла из строя или потребовала технического обслуживания.

Учитывая этот опыт, Черниговская область сейчас работает над созданием дополнительного резерва генераторов, чтобы обеспечить бесперебойную работу критически важных объектов в случае новых перебоев с электроснабжением.

Что этому предшествовало?

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что следующая зима, вероятно, станет самой тяжелой в истории Украины.

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