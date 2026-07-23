Наступний опалювальний сезон на Чернігівщині може бути важчим, - начальник ОВА Чаус
На Чернігівщині триває підготовка до нового опалювального сезону. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус наголосив, що майбутня зима навряд чи буде легшою за попередню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він наголосив в інтерв’ю "Суспільному".
Я вважаю, що наступна зима точно не буде легшою, ніж та, яку ми пройшли. Точно не буде легшою. Буде важчою, складнішою. Дай Боже, щоб я помилявся. Це прогноз, мабуть, не як голови ОВА, а як людини, яка бачить, що відбувається, що робить ворог, і не тільки у нас в області. Звісно, хочеться, щоб такі прогнози не збувалися. Але я вважаю, що ми, як у всіх напрямках, маємо готуватись до найгіршого сценарію", — сказав Чаус.
Очільник ОВА також зазначив, що минулої зими через тривалі відключення електроенергії генератори працювали майже безперервно. Унаслідок інтенсивної експлуатації частина обладнання вийшла з ладу або потребувала технічного обслуговування.
З огляду на цей досвід, Чернігівщина нині працює над створенням додаткового резерву генераторів, щоб забезпечити безперебійну роботу критично важливих об'єктів у разі нових перебоїв з електропостачанням.
Що передувало?
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що наступна зима буде, ймовірно, буде найважчою в українській історії.
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