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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Россия нанесла удар по Павлограду: трое погибших, 28 раненых, в том числе 2-летняя девочка (обновлено)

Удар РФ по Павлограду: троє загиблих, усі поранені госпіталізовані

Российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара погибли три человека, еще как минимум десять получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

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В результате атаки повреждено предприятие пищевой промышленности. На его территории возник пожар.

Раненые находятся в больницах

Позже в ОГА уточнили, что в результате российского удара погибли три человека, еще как минимум десять получили ранения.

Все пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.

В Днепропетровской областной прокуратуре отметили, что город подвергся атаке кабе, на данный момент известно о 13 пострадавших.

Обновление

Впоследствии Ганжа сообщил, что 19 человек получили ранения из-за атаки россиян на Павлоград. Среди пострадавших – 2-летняя девочка.

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Позже он проинформировал, что из-за атаки россиян на Павлоград уже известно о 28 пострадавших.

Отмечается, что трое раненых в реанимации в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь.

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обстрел (33884) Павлоград (241) Днепропетровская область (5452) Павлоградский район (172)
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Топ комментарии
+5
Добре, погоджуюся. Тільки підкажіть чим наносити удари по рашці? В нас є КАБи чи балістичні ракети на восьмому році президенства Зе? Є марафон, є купа обіцянок про 3000 ракет, купівлі літаків у Франції і Швеції і так все на цьому закінчилося.
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23.07.2026 13:13 Ответить
+5
Бо це смертельно небезпечна пастка - невивчені уроки . Звісно, людина має боятися смерті - людина яка не хоче смерті для своїх близьких чи взагалі для Громадян України буде боятися, що суспільство не вивчить уроки...
тому багато людей так нервово сприймають НЕ вивчення уроків суспільством і "владою"
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23.07.2026 13:40 Ответить
+4
Чим? Павлоградці восьмий рік підтримують відоси, марафон і обіцянки, що в нас буде своя балістика, тисячі крилатих ракет і багато чого іншого. Першими, що поруч, зрозуміли Васильківці. Вже пару днів це розуміють і павлоградці.Це все наслідки тих подій, які відбулися у 2019 році. Весело ж було?
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23.07.2026 13:18 Ответить

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