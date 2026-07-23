Россия нанесла удар по Павлограду: трое погибших, 28 раненых, в том числе 2-летняя девочка (обновлено)

Российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара погибли три человека, еще как минимум десять получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате атаки повреждено предприятие пищевой промышленности. На его территории возник пожар.

Раненые находятся в больницах

Позже в ОГА уточнили, что в результате российского удара погибли три человека, еще как минимум десять получили ранения.

Все пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.

В Днепропетровской областной прокуратуре отметили, что город подвергся атаке кабе, на данный момент известно о 13 пострадавших.

Обновление

Впоследствии Ганжа сообщил, что 19 человек получили ранения из-за атаки россиян на Павлоград. Среди пострадавших – 2-летняя девочка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия массированно атаковала Черниговскую, Сумскую и Днепропетровскую области: есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж

Позже он проинформировал, что из-за атаки россиян на Павлоград уже известно о 28 пострадавших.

Отмечается, что трое раненых в реанимации в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь.