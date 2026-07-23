Россия нанесла удар по Павлограду: трое погибших, 28 раненых, в том числе 2-летняя девочка (обновлено)
Российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара погибли три человека, еще как минимум десять получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
В результате атаки повреждено предприятие пищевой промышленности. На его территории возник пожар.
Раненые находятся в больницах
Позже в ОГА уточнили, что в результате российского удара погибли три человека, еще как минимум десять получили ранения.
Все пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.
В Днепропетровской областной прокуратуре отметили, что город подвергся атаке кабе, на данный момент известно о 13 пострадавших.
Обновление
Впоследствии Ганжа сообщил, что 19 человек получили ранения из-за атаки россиян на Павлоград. Среди пострадавших – 2-летняя девочка.
Позже он проинформировал, что из-за атаки россиян на Павлоград уже известно о 28 пострадавших.
Отмечается, что трое раненых в реанимации в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь.
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тому багато людей так нервово сприймають НЕ вивчення уроків суспільством і "владою"