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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Росія завдала удару по Павлограду: троє загиблих, 28 поранених, зокрема 2-річна дівчинка (оновлено)

Удар РФ по Павлограду: троє загиблих, усі поранені госпіталізовані

Російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинули троє людей, ще щонайменше десятеро дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Внаслідок атаки пошкоджено підприємство харчової промисловості. На його території виникла пожежа.

Поранені перебувають у лікарнях

Згодом в ОВА уточнили, що внаслідок російського удару загинули троє людей, ще щонайменше десятеро дістали поранення.

Усі постраждалі госпіталізовані. Медики надають їм необхідну допомогу.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі зазначили, що місто було атаковано КАБами, Наразі відомо про 13 постраждалих.

Оновлення 

Згодом Ганжа повідомив, що 19 людей дістали поранень через атаку росіян на Павлоград. Серед постраждалих 2-річна дівчинка.

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Пізніше він поінформував, що через атаку росіян на Павлоград вже відомо про 28 постраждалих.

Зазначається, що троє поранених у реанімації у важкому стані. Медики борються за їхнє життя.

Автор: 

обстріл (35258) Павлоград (219) Дніпропетровська область (5272) Павлоградський район (174)
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Топ коментарі
+5
Добре, погоджуюся. Тільки підкажіть чим наносити удари по рашці? В нас є КАБи чи балістичні ракети на восьмому році президенства Зе? Є марафон, є купа обіцянок про 3000 ракет, купівлі літаків у Франції і Швеції і так все на цьому закінчилося.
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23.07.2026 13:13 Відповісти
+5
Бо це смертельно небезпечна пастка - невивчені уроки . Звісно, людина має боятися смерті - людина яка не хоче смерті для своїх близьких чи взагалі для Громадян України буде боятися, що суспільство не вивчить уроки...
тому багато людей так нервово сприймають НЕ вивчення уроків суспільством і "владою"
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23.07.2026 13:40 Відповісти
+4
Чим? Павлоградці восьмий рік підтримують відоси, марафон і обіцянки, що в нас буде своя балістика, тисячі крилатих ракет і багато чого іншого. Першими, що поруч, зрозуміли Васильківці. Вже пару днів це розуміють і павлоградці.Це все наслідки тих подій, які відбулися у 2019 році. Весело ж було?
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23.07.2026 13:18 Відповісти

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