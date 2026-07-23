Росія завдала удару по Павлограду: троє загиблих, 28 поранених, зокрема 2-річна дівчинка (оновлено)
Російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинули троє людей, ще щонайменше десятеро дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Внаслідок атаки пошкоджено підприємство харчової промисловості. На його території виникла пожежа.
Поранені перебувають у лікарнях
Згодом в ОВА уточнили, що внаслідок російського удару загинули троє людей, ще щонайменше десятеро дістали поранення.
Усі постраждалі госпіталізовані. Медики надають їм необхідну допомогу.
У Дніпропетровській обласній прокуратурі зазначили, що місто було атаковано КАБами, Наразі відомо про 13 постраждалих.
Оновлення
Згодом Ганжа повідомив, що 19 людей дістали поранень через атаку росіян на Павлоград. Серед постраждалих 2-річна дівчинка.
Пізніше він поінформував, що через атаку росіян на Павлоград вже відомо про 28 постраждалих.
Зазначається, що троє поранених у реанімації у важкому стані. Медики борються за їхнє життя.
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тому багато людей так нервово сприймають НЕ вивчення уроків суспільством і "владою"