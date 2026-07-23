Росія завдала удару по Павлограду: троє загиблих, 28 поранених, зокрема 2-річна дівчинка (оновлено)

Російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинули троє людей, ще щонайменше десятеро дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Внаслідок атаки пошкоджено підприємство харчової промисловості. На його території виникла пожежа.

Поранені перебувають у лікарнях

Згодом в ОВА уточнили, що внаслідок російського удару загинули троє людей, ще щонайменше десятеро дістали поранення.

Усі постраждалі госпіталізовані. Медики надають їм необхідну допомогу.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі зазначили, що місто було атаковано КАБами, Наразі відомо про 13 постраждалих.

Оновлення

Згодом Ганжа повідомив, що 19 людей дістали поранень через атаку росіян на Павлоград. Серед постраждалих 2-річна дівчинка.

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Пізніше він поінформував, що через атаку росіян на Павлоград вже відомо про 28 постраждалих.

Зазначається, що троє поранених у реанімації у важкому стані. Медики борються за їхнє життя.