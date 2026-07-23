Favbet Foundation призвал СМИ не распространять непроверенную информацию на фоне возможной кампании против фонда

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Фонд Favbet зафиксировал признаки подготовки скоординированной кампании по распространению материалов, направленных против фонда, его основателя Андрея Матюхи и деятельности по поддержке Сил обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе фонда.

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"В фонд поступила информация о возможной подготовке публикаций, которые могут содержать непроверенные утверждения, манипулятивные интерпретации или вырванные из контекста сведения. Ожидаем их появления в СМИ и социальных сетях в ближайшее время", - заявили в Favbet Foundation.

По информации фонда, потенциальная кампания направлена на нанесение репутационного ущерба его благотворительной деятельности, в частности программам помощи украинским защитникам. В связи с этим фонд обратился к СМИ, общественности и пользователям социальных сетей с призывом критически оценивать информацию, проверять первоисточники и воздерживаться от распространения непроверенных сообщений.

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"Мы открыты для обоснованных вопросов со стороны журналистов и общественности и готовы предоставлять проверенную информацию о своей деятельности - в пределах, разрешенных законодательством и требованиями безопасности. Призываем обращаться в фонд за официальным комментарием", - отметили в пресс-службе.

В фонде добавили, что продолжают работу в штатном режиме и системную поддержку Сил обороны Украины.

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Favbet Foundation - благотворительный фонд предпринимателя Андрея Матюхи. Фонд реализует программы поддержки Сил обороны, медицинские, образовательные и детские проекты, гуманитарные инициативы, а также проекты по подготовке операторов БПЛА.