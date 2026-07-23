Favbet Foundation закликав медіа не поширювати неперевірену інформацію на тлі можливої кампанії проти фонду

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Favbet Foundation зафіксував ознаки підготовки скоординованого поширення матеріалів, спрямованих проти фонду, його засновника Андрія Матюхи та діяльності з підтримки Сил оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі фонду.

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"До фонду надійшла інформація про можливу підготовку публікацій, що можуть містити неперевірені твердження, маніпулятивні інтерпретації або відомості, вирвані з контексту. Очікуємо їхньої появи в медіа та соціальних мережах найближчим часом", — заявили у Favbet Foundation.

За інформацією фонду, потенційна кампанія спрямована на завдання репутаційної шкоди його благодійній діяльності, зокрема програмам допомоги українським захисникам. У зв'язку з цим фонд звернувся до медіа, громадськості та користувачів соціальних мереж із закликом критично оцінювати інформацію, перевіряти першоджерела та утримуватися від поширення неперевірених повідомлень.

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"Ми відкриті до обґрунтованих запитань з боку журналістів і громадськості та готові надавати перевірену інформацію щодо своєї діяльності — в межах, дозволених законодавством і вимогами безпеки. Закликаємо звертатися до фонду по офіційний коментар", — зазначили у пресслужбі.

У фонді додали, що продовжують роботу в штатному режимі та системну підтримку Сил оборони України.

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Favbet Foundation — благодійний фонд підприємця Андрія Матюхи. Фонд реалізує програми підтримки Сил оборони, медичні, освітні та дитячі проєкти, гуманітарні ініціативи, а також проєкти з підготовки операторів БПЛА.