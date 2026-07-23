Великобритания передала Украине оборудование для магистральных электросетей семи областей, - Минэнерго
Украина получила от Великобритании новую партию оборудования для обеспечения работы магистральных электросетей. Современные частотные преобразователи были переданы энергообъектам в семи областях страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство энергетики Украины, оборудование было доставлено через Фонд поддержки энергетики Украины в Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Одесскую, Сумскую и Черниговскую области.
В министерстве отметили, что общая стоимость переданных частотных преобразователей превышает 113 тысяч евро.
Ожидается, что новое оборудование будет способствовать надежной работе объектов магистральных электросетей, повысит эффективность их работы и укрепит устойчивость энергетической инфраструктуры.
В Минэнерго подчеркнули, что полученные частотные преобразователи помогут энергетикам поддерживать стабильную работу объединенной энергосистемы Украины и обеспечивать надежное электроснабжение потребителей.
В ведомстве также подчеркнули, что Великобритания остается одним из ключевых международных партнеров Украины в укреплении энергетической устойчивости и системно поддерживает украинский энергетический сектор через Фонд поддержки энергетики Украины.
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