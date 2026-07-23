Британія передала Україні обладнання для магістральних електромереж семи областей, - Міненерго

Україна отримала від Великої Британії нову партію обладнання для підтримки роботи магістральних електромереж. Сучасні частотні перетворювачі передали енергооб'єктам у семи областях країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство енергетики України, обладнання доставили через Фонд підтримки енергетики України до Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей.

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У міністерстві зазначили, що загальна вартість переданих частотних перетворювачів перевищує 113 тисяч євро.

Очікується, що нове обладнання сприятиме надійній роботі об'єктів магістральних електромереж, підвищить ефективність їхньої роботи та зміцнить стійкість енергетичної інфраструктури.

У Міненерго наголосили, що отримані частотні перетворювачі допоможуть енергетикам підтримувати стабільну роботу об'єднаної енергосистеми України та забезпечувати надійне електропостачання споживачів.

У відомстві також підкреслили, що Велика Британія залишається одним із ключових міжнародних партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує український енергетичний сектор через Фонд підтримки енергетики України.

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