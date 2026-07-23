В течение последних нескольких часов РФ атаковала 5 областей Украины: погибли три человека, более 13 раненых, - Выговский
В течение последних нескольких часов российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Одесской областям, в результате чего погибли три человека. Более 13 человек получили ранения.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.
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По его словам, подразделения системы МВД расчищают завалы, ликвидируют последствия атак и помогают пострадавшим.
Министр напомнил, что на прошлой неделе подразделения ГСЧС 1126 раз выезжали на ликвидацию последствий российских атак. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов удалось спасти 24 человека.
"На местах обстрелов также работали подразделения полиции. С 16 по 22 июля они зафиксировали уже более 1600 военных преступлений.
В то же время полицейские обеспечивают правопорядок, реагируют на обращения граждан и эвакуируют людей из опасных районов. К местам вражеских атак также выезжают мобильные сервисные центры МВД, чтобы помочь гражданам восстановить утраченные или поврежденные документы", - добавил Выговский.
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