РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11719 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Украины
1 064 10

В течение последних нескольких часов РФ атаковала 5 областей Украины: погибли три человека, более 13 раненых, - Выговский

Последствия ударов РФ по нескольким областям 23 июля

В течение последних нескольких часов российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Одесской областям, в результате чего погибли три человека. Более 13 человек получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, подразделения системы МВД расчищают завалы, ликвидируют последствия атак и помогают пострадавшим.

Министр напомнил, что на прошлой неделе подразделения ГСЧС 1126 раз выезжали на ликвидацию последствий российских атак. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов удалось спасти 24 человека.

"На местах обстрелов также работали подразделения полиции. С 16 по 22 июля они зафиксировали уже более 1600 военных преступлений.

В то же время полицейские обеспечивают правопорядок, реагируют на обращения граждан и эвакуируют людей из опасных районов. К местам вражеских атак также выезжают мобильные сервисные центры МВД, чтобы помочь гражданам восстановить утраченные или поврежденные документы", - добавил Выговский.

Смотрите также: Путин готовит новые удары по Украине, дополнительную мобилизацию в РФ и расширение войны, - Зеленский. ВИДЕО

Последствия ударов РФ по нескольким областям 23 июля
Последствия ударов РФ по нескольким областям 23 июля
Последствия ударов РФ по нескольким областям 23 июля
Последствия ударов РФ по нескольким областям 23 июля
Последствия ударов РФ по нескольким областям 23 июля

Автор: 

обстрел (33884) Одесская область (4494) Сумская область (4364) Выговский Иван (90) Днепропетровская область (5452) Харьковская область (2969) Херсонская область (5857)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Іван, а розкажи-но людям, яким макаром твоя сестричка Оксана Альховік, яка раніше працювала сільською вчителькою, стала співвласницею великого паливного трейдера ТОВ «Югнефтепродукт»?
показать весь комментарий
23.07.2026 16:06 Ответить
+4
Чувак одразу, не відкладаючи на потім, почав заробляти собі на якийсь почесний орден. Ротом.
показать весь комментарий
23.07.2026 15:58 Ответить
+4
Ваня,ти навіщо торгуєш бензином на ничку? А чому у твоєї тещі так багато майна та автівок?
показать весь комментарий
23.07.2026 16:00 Ответить

Загрузка...

 
 