В течение последних нескольких часов РФ атаковала 5 областей Украины: погибли три человека, более 13 раненых, - Выговский

В течение последних нескольких часов российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Одесской областям, в результате чего погибли три человека. Более 13 человек получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, подразделения системы МВД расчищают завалы, ликвидируют последствия атак и помогают пострадавшим.

Министр напомнил, что на прошлой неделе подразделения ГСЧС 1126 раз выезжали на ликвидацию последствий российских атак. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов удалось спасти 24 человека.

"На местах обстрелов также работали подразделения полиции. С 16 по 22 июля они зафиксировали уже более 1600 военных преступлений.

В то же время полицейские обеспечивают правопорядок, реагируют на обращения граждан и эвакуируют людей из опасных районов. К местам вражеских атак также выезжают мобильные сервисные центры МВД, чтобы помочь гражданам восстановить утраченные или поврежденные документы", - добавил Выговский.

Смотрите также: Путин готовит новые удары по Украине, дополнительную мобилизацию в РФ и расширение войны, - Зеленский. ВИДЕО









