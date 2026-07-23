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Путин готовит новые удары по Украине, дополнительную мобилизацию в РФ и расширение войны, - Зеленский. ФОТО

В преддверии осени российский диктатор Владимир Путин готовит новые удары по Украине, дополнительную мобилизацию в России и расширение войны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, передает Цензор.НЕТ.

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Путин готовит новые удары по Украине

"Мы очень ценим, что в период председательства Ирландии в Совете Европейского Союза премьер-министр Михол Мартин с нами, с Украиной, что вы поддерживаете Украину, видите, что происходит, и знаете, в чем заключаются наши потребности в защите, в защите жизни. Сегодня мы говорили об угрозах и вызовах, которые существуют именно сейчас, в преддверии осени, когда Путин готовит новые удары по Украине, дополнительную мобилизацию в России и расширение войны", - отметил Зеленский.

Санкции против РФ

Президент напомнил, что сегодня принято решение о новом пакете санкций Евросоюза против России, и поблагодарил каждого европейского лидера, который сделал это возможным.

"Это уже 21-й пакет, и сегодня Михол заверил меня, что будет работать над 22-м пакетом", - добавил он.

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Открытие кластеров

Зеленский отметил, что сейчас, в период председательства Ирландии в Евросоюзе, также принято решение о создании кластеров для Украины - два кластера уже открыты.

"И спасибо за готовность поддерживать эту работу и в дальнейшем. Очень важно, чтобы Ирландия, как страна-председатель, играла лидирующую роль, и Украина может рассчитывать на открытие остальных кластеров.

Я благодарю Ирландию и всех наших партнеров в Европе, в Америке, во всем мире за ощутимую поддержку. И за новый пакет помощи от Ирландии - это ощутимо. Спасибо всем ирландцам за неравнодушие", - добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24935) Ирландия (160) путин владимир (32707)
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Топ комментарии
+16
Прогноз не повний. Сонце з якого боку зійде???
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23.07.2026 15:33 Ответить
+8
А наші балістичні ракети вже готові, бубачка?
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23.07.2026 15:53 Ответить
+6
то шо, шашликів не буде?!
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23.07.2026 15:39 Ответить

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