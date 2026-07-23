Путін готує нові удари по Україні, додаткову мобілізацію в РФ та розширення війни, - Зеленський. ВIДЕО

Напередодні осені російський диктатор Володимир Путін готує нові удари по Україні, додаткову мобілізацію в Росії та розширення війни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з премʼєр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, передає Цензор.НЕТ.

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Путін готує нові удари по Україні

"Дуже цінуємо, що у час головування Ірландії в Раді Європейського Союзу Премʼєр-міністр Міхол Мартін із нами, з Україною, що ви підтримуєте Україну, бачите, що відбувається, і знаєте, які потреби нашого захисту, захисту життя. Сьогодні ми говорили про загрози й виклики, які є саме зараз, напередодні осені, коли Путін готує нові удари по Україні, додаткову мобілізацію в Росії та розширення війни", - зазначив Зеленський.

Санкції проти РФ

Президент нагадав, що сьогодні є рішення щодо нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, і подякував кожному європейському лідеру, який зробив це можливим.

"Це вже 21-й пакет, і сьогодні Міхол мене запевнив, що буде працювати щодо 22-го пакета", - додав він.

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Відкриття кластерів

Зеленський зауважив, що зараз, у час головування Ірландії в Євросоюзі, є також рішення щодо кластерів для України – два кластери вже відкриті.

"І дякую за готовність підтримувати цю роботу й надалі. Дуже важливо, щоб було лідерство Ірландії як головуючої країни, і Україна може розраховувати на відкриття решти кластерів.

Я дякую Ірландії та всім нашим партнерам в Європі, в Америці, у світі за відчутну підтримку. І за новий пакет підтримки від Ірландії – це відчутно. Дякую всім ірландцям за небайдужість", - додав президент.

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