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Новини Обстріли України
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Протягом кількох останніх годин РФ атакувала 5 областей України: загинули три людини, понад 13 поранених, - Вигівський

Наслідки ударів РФ по кількох областях 23 липня

Протягом останніх кількох годин російські окупанти атакували Дніпропетровську, Херсонську, Сумську, Харківську та Одеську області, внаслідок чого загинули три людини. Понад 13 осіб дістали поранення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, підрозділи системи МВС розбирають завали, ліквідовують наслідки атак і допомагають постраждалим.

Міністр нагадав, що минулого тижня підрозділи ДСНС 1126 разів виїжджали на ліквідацію наслідків російських атак. Під час пошуково-рятувальних робіт з-під завалів вдалося врятувати 24 людини.

"На місцях обстрілів також працювали підрозділи поліції. З 16 до 22 липня вони задокументували вже понад 1600 воєнних злочинів.

Водночас поліцейські забезпечують правопорядок, реагують на звернення громадян та евакуйовують людей із небезпечних районів. До місць ворожих атак також виїжджають мобільні сервісні центри МВС, щоб допомогти громадянам відновити втрачені або пошкоджені документи", - додав Вигівський.

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Наслідки ударів РФ по кількох областях 23 липня
Наслідки ударів РФ по кількох областях 23 липня
Наслідки ударів РФ по кількох областях 23 липня
Наслідки ударів РФ по кількох областях 23 липня
Наслідки ударів РФ по кількох областях 23 липня

Автор: 

обстріл (35258) Одеська область (4245) Сумська область (4920) Вигівський Іван (107) Дніпропетровська область (5272) Харківська область (3028) Херсонська область (6850)
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Топ коментарі
+6
Іван, а розкажи-но людям, яким макаром твоя сестричка Оксана Альховік, яка раніше працювала сільською вчителькою, стала співвласницею великого паливного трейдера ТОВ «Югнефтепродукт»?
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23.07.2026 16:06 Відповісти
+4
Чувак одразу, не відкладаючи на потім, почав заробляти собі на якийсь почесний орден. Ротом.
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23.07.2026 15:58 Відповісти
+4
Ваня,ти навіщо торгуєш бензином на ничку? А чому у твоєї тещі так багато майна та автівок?
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23.07.2026 16:00 Відповісти

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