Протягом кількох останніх годин РФ атакувала 5 областей України: загинули три людини, понад 13 поранених, - Вигівський

Протягом останніх кількох годин російські окупанти атакували Дніпропетровську, Херсонську, Сумську, Харківську та Одеську області, внаслідок чого загинули три людини. Понад 13 осіб дістали поранення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, підрозділи системи МВС розбирають завали, ліквідовують наслідки атак і допомагають постраждалим.

Міністр нагадав, що минулого тижня підрозділи ДСНС 1126 разів виїжджали на ліквідацію наслідків російських атак. Під час пошуково-рятувальних робіт з-під завалів вдалося врятувати 24 людини.

"На місцях обстрілів також працювали підрозділи поліції. З 16 до 22 липня вони задокументували вже понад 1600 воєнних злочинів.

Водночас поліцейські забезпечують правопорядок, реагують на звернення громадян та евакуйовують людей із небезпечних районів. До місць ворожих атак також виїжджають мобільні сервісні центри МВС, щоб допомогти громадянам відновити втрачені або пошкоджені документи", - додав Вигівський.

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