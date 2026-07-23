В Эстонии компания создала рекламу с украинцами, которые жарят мясо на гриле: россияне пожаловались на "язык ненависти"

Эстонский производитель мясных продуктов Rannarootsi Lihatööstus оказался в центре скандала из-за рекламного поста в социальных сетях. На баннере изображены мужчины в футболках с украинской символикой и грилем. Русскоязычные пользователи обвинили компанию в "языке ненависти".

Об этом пишет ERR, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Эстонская компания Rannarootsi Lihatööstus — один из крупнейших производителей мясной продукции в стране. Компания представила линейку мяса для гриля с добавлением лука.

На рекламном баннере изображены мужчины у пылающего гриля с дымом, на рукавах которых видны флаги Украины. Рекламный слоган гласит:

"Õige grill muudab kibeda sibula magusaks" ("Правильный гриль делает горький лук сладким").

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Возмущение россиян

В сети дым и желто-голубые флаги восприняли как намек на войну в Украине. Спор и возмущение россиян вызвало именно изображение и слово"sibul"("лук"), которое в разговорном эстонском языке иногда используют как уничижительное прозвище русскоязычных жителей страны.

Ответ производителя: удалять рекламу не будут

Исполнительный директор компании Кармо Аксель заявил, что авторы не вкладывали в это никакого политического подтекста. По его словам, слоган действительно касается карамелизованного лука, а о другом значении слова"sibul" в компании узнали уже после публикации.

Он также сказал, что столбы дыма и флаги на футболках — это"картинка, которая отражает сегодняшнюю реальную ситуацию, которую мы видим в ленте новостей". В компании подчеркнули, что не стремились никого обидеть или спровоцировать конфликт.

Несмотря на волну критики и призывы к бойкоту, удалять пост компания не собирается: "Он уже живет своей жизнью. Какой смысл сейчас его удалять?"

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