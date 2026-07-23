В Естонії компанія створила рекламу з українцями, які смажать м’ясо на грилі: росіяни поскаржились на "мову ненависті"
Естонський виробник м’ясних продуктів Rannarootsi Lihatööstus опинився в центрі скандалу через рекламний допис у соцмережах. На банері зображено чоловіків у футболках із українською символікою та грилем. Російськомовні користувачі звинуватили компанію у "мові ненависті".
Про це пише ERR, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Естонська компанія Rannarootsi Lihatööstus — один із найбільших виробників м’ясної продукції в країні. Компанія презентувала лінійку м'яса для гриля з додаванням цибулі.
На рекламному банері зображені чоловіки біля палаючого гриля з димом, на рукавах яких видно прапори України. Рекламний слоган говорить:
"Õige grill muudab kibeda sibula magusaks" ("Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою").
Обурення росіян
- У мережі дим та жовто-блакитні прапори сприйняли, як натяк на війну в Україні. Суперечку та обурення росіян викликало саме зображення та слово "sibul" ("цибуля"), яке в розмовній естонській мові іноді використовують як зневажливе прізвисько російськомовних жителів країни.
Відповідь виробника: видаляти рекламу не будуть
Виконавчий директор компанії Кармо Аксель заявив, що жодного політичного підтексту автори не вкладали. За його словами, слоган дійсно стосується карамелізованої цибулі, а про інше значення слова "sibul" у компанії дізналися вже після публікації.
Він також сказав, що стовпи диму та прапори на футболках — це "картинка, яка говорить про сьогоднішню реальну ситуацію, яку ми бачимо в стрічці новин". У компанії наголосили, що не прагнули нікого образити чи спровокувати конфлікт.
Попри хвилю критики та заклики до бойкоту, видаляти допис компанія не збирається: "Вона вже живе своїм життям. Який сенс зараз її видаляти?"
Будь ласка, зачекайте...
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