В Естонії компанія створила рекламу з українцями, які смажать м’ясо на грилі: росіяни поскаржились на "мову ненависті"

Естонський виробник м’ясних продуктів Rannarootsi Lihatööstus опинився в центрі скандалу через рекламний допис у соцмережах. На банері зображено чоловіків у футболках із українською символікою та грилем. Російськомовні користувачі звинуватили компанію у "мові ненависті".

Про це пише ERR, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Естонська компанія Rannarootsi Lihatööstus — один із найбільших виробників м’ясної продукції в країні. Компанія презентувала лінійку м'яса для гриля з додаванням цибулі.

На рекламному банері зображені чоловіки біля палаючого гриля з димом, на рукавах яких видно прапори України. Рекламний слоган говорить:

"Õige grill muudab kibeda sibula magusaks" ("Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою").

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Обурення росіян

У мережі дим та жовто-блакитні прапори сприйняли, як натяк на війну в Україні. Суперечку та обурення росіян викликало саме зображення та слово "sibul" ("цибуля"), яке в розмовній естонській мові іноді використовують як зневажливе прізвисько російськомовних жителів країни.

Відповідь виробника: видаляти рекламу не будуть

Виконавчий директор компанії Кармо Аксель заявив, що жодного політичного підтексту автори не вкладали. За його словами, слоган дійсно стосується карамелізованої цибулі, а про інше значення слова "sibul" у компанії дізналися вже після публікації.

Він також сказав, що стовпи диму та прапори на футболках — це "картинка, яка говорить про сьогоднішню реальну ситуацію, яку ми бачимо в стрічці новин". У компанії наголосили, що не прагнули нікого образити чи спровокувати конфлікт.

Попри хвилю критики та заклики до бойкоту, видаляти допис компанія не збирається: "Вона вже живе своїм життям. Який сенс зараз її видаляти?"

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