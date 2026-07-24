Российские "Искандеры" могут за несколько минут достичь Берлина. РФ представляет угрозу, - Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе выступления перед студентами в ЮАР подчеркнул, что Россия по-прежнему представляет экзистенциальную угрозу безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.
Подробности
Издание напомнило, что после начала полномасштабного вторжения РФ Южная Африка не может заставить себя осудить российское вторжение.
"Мы слишком ясно видим, что Россия много лет обманывала нас и продолжает представлять для нас экзистенциальную угрозу безопасности. Ракеткам "Искандер", которые Россия разместила в Калининграде, понадобилось бы всего несколько минут, чтобы достичь Берлина. Это часть современной стратегической реальности в Европе", — подчеркнул глава МИД Германии.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль