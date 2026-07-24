Российские "Искандеры" могут за несколько минут достичь Берлина. РФ представляет угрозу, - Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе выступления перед студентами в ЮАР подчеркнул, что Россия по-прежнему представляет экзистенциальную угрозу безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Издание напомнило, что после начала полномасштабного вторжения РФ Южная Африка не может заставить себя осудить российское вторжение.

"Мы слишком ясно видим, что Россия много лет обманывала нас и продолжает представлять для нас экзистенциальную угрозу безопасности. Ракеткам "Искандер", которые Россия разместила в Калининграде, понадобилось бы всего несколько минут, чтобы достичь Берлина. Это часть современной стратегической реальности в Европе", — подчеркнул глава МИД Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Германии требует от Украины объяснений по поводу кадровых перестановок в ВСУ