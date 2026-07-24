Російські "Іскандери" можуть за кілька хвилин досягти Берліна. РФ становить загрозу, - Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час виступу перед студентами у ПАР наголосив, що Росія продовжує становити екзистенційну загрозу для безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.
Подробиці
Видання нагадало, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Південна Африка не може змусити себе засудити російське вторгнення.
"Ми надто чітко бачимо, що Росія багато років нас обманювала і продовжує становити для нас екзистенційну загрозу безпеці. Ракетам "Іскандер", які Росія розмістила в Калінінграді, знадобилося б лише кілька хвилин, щоб досягти Берліна. Це частина сучасної стратегічної реальності в Європі", - наголосив глава МЗС Німеччини.
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