Російські "Іскандери" можуть за кілька хвилин досягти Берліна. РФ становить загрозу, - Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час виступу перед студентами у ПАР наголосив, що Росія продовжує становити екзистенційну загрозу для безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

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Подробиці

Видання нагадало, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Південна Африка не може змусити себе засудити російське вторгнення.

"Ми надто чітко бачимо, що Росія багато років нас обманювала і продовжує становити для нас екзистенційну загрозу безпеці. Ракетам "Іскандер", які Росія розмістила в Калінінграді, знадобилося б лише кілька хвилин, щоб досягти Берліна. Це частина сучасної стратегічної реальності в Європі", - наголосив глава МЗС Німеччини.

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