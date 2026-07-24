ВМС Украины впервые получили право управлять силами НАТО

Военно-морские силы Украины впервые в истории получили подтвержденное НАТО право командовать многонациональными силами Альянса в сфере противоминных операций после успешного прохождения оценки по стандартам НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС, передает Цензор.НЕТ.

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Так, в ходе украинско-американских учений "Си Бриз 2026" штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей Военно-морских сил ВС Украины успешно прошел оценку второго уровня по стандартам НАТО (NATO Evaluation Level, NEL-2).

Подразделение получило оценку "Полностью готово к выполнению миссии" (Mission Capable).

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Успешное прохождение этого уровня подтверждает, что подразделение способно выполнять боевые задачи в соответствии со стандартами сил Объединенного командования НАТО по операциям (Allied Command Operations Forces Standards).

"Впервые в истории современного военно-морского флота Украины подразделение официально включено в систему управления соединениями НАТО по ликвидации минной опасности на море. То есть отныне Украина обладает подтвержденной Альянсом способностью осуществлять командование и управление подчиненными многонациональными силами, взаимодействовать на уровне до Постоянной противоминной группы НАТО включительно, а также выполнять весь спектр миссий противоминной борьбы на море", — отметили там.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные моряки в течение трех лет проходили подготовку, внедряли доктрины Альянса и приобретали необходимые способности.

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